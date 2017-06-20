山難搜救不再全民買單 屏縣擬制定登山管理自治條例

北大武山登山管制措施並無強制力，屏東縣政府將制定自治條例，未依規定申請入山將受罰，若發生山難，得自行負擔救難費用。（記者李立法攝）

2017-06-20 19:47

〔記者李立法／屏東報導〕未依規定申請進入管制山區所發生的山難搜救費用將不再全民買單，屏東縣將著手制定登山活動管理自治條例，縣府及屏東林管處籲請愛好登山民眾養成良好自主管理習慣。

屏東林管處為減輕登山聖地北大武山的生態環境負苛，去年7月起實施總量管制，依照檜谷山莊及露營區住宿名額共102人，加上單攻50名，每日開放152人入山，採事先上網登記制，且須向警方申請入山證，由該處派員在登山口管制。

林管處表示，實施總量管制措施將近一年來，北大武山昔日如市集般的登山亂象明顯獲得改善，因登山口把關人員非全天候進駐，也無強制力，對於少數未依規定申請入山卻想硬闖的登山客只能道德勸說，也有人申請入山後，卻偏離核准登山的範圍，擅闖禁區，若發生意外，徒增搜救困難，實有必要規範。

屏東縣長潘孟安為此於上周主管會報時，特別指示消防局儘快草擬登山活動管理自治條例送審，該局表示，對於未依規申請登山或擅闖管制區的民眾，未來將祭出相關罰責，若因此而發生山難，須動用救難資源，相關費用也將由當事人負責，希望愛好登山民眾能養成良好的自主管理習慣。