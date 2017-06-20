前瞻報告挨批每字上億 交部：軌道建設是「資產」

2017-06-20 23:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前國策顧問郝明義今日於臉書寫出前瞻計畫軌道建設38個項目之最，包含預算最多的高雄捷運延伸環線、說明字數最多的桃園捷運綠線，並質疑這些計畫的說明字數多寡及每個字都價值上億元。交通部政務次長王國材表示，「前人種樹，後人乘涼」，前瞻軌道建設是留給後人「資產」，不是「負債」；軌道基礎建設如同人身上動脈，動脈通暢身體健康，軌道順暢便利，經濟產業也活絡。

交通部表示，郝明義引用的是4月5日行政院核定前瞻基礎建設計畫報告書的各項子計畫的計畫概要內容，再用各子計畫經費除以概要內容字數；但其實都有進行相關研究，詳細內容需去看各個計畫報告。

交通部強調，38項前瞻軌道計畫中，有11項計畫業獲行政院核定、3項正辦理綜合規劃、14項正辦理可行性研究、6項僅編列規劃費用、4項是硬體設施升級無須辦理可行性研究，相關計畫皆經過專業審慎的規劃。就連基隆輕軌所要使用的Tram-Train系統模式，這個台北－基隆廊帶以前都有做過捷運延伸的相關研究，交通部鐵工局現也正進行輕軌的可行性研究。

交通部表示，郝明義是出版業先進，應知道出版品價值不應僅以字數衡量：另外，為利外界瞭解前瞻基礎軌道建設計畫內容，交通部已將前瞻基礎建設38項計畫相關階段報告書內容放置於交通部網站。

交通部表示，14項正辦理可行性研究計畫納入前瞻計畫，是因為軌道計畫必須考慮未來軌道運輸發展願景，納入具未來性的新興計畫：這些計畫都是地方表達強烈需求、爭取很久，交通部整體評估認為成熟且無環評爭議下才納入前瞻計畫，後續仍會依相關規定完成綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項嚴謹的審議程序。