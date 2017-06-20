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基隆太平國小7月熄燈 校友週日餐會回憶

2017-06-20  18:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆地標旁的太平國小，全校學生27人，15日舉辦第48屆畢業典禮後，送走5位應屆畢業生，剩下的學生6月底離校，太平國小7月底吹熄燈號。

趕在太平國小熄燈前，昔日曾經就讀太平國小的校友們，日前發起「重返太平」活動，目前已有80幾名校友報名參加餐會，將於本週日返回母校，重新回味太平歲月；學校方面還規劃太平國小回顧展，有關學校的歷史、老照片，也將從25日起展出1星期，讓校友們可以回學校找尋屬於自己的記憶。

畢業的不只是5位畢業生，還有在太平國小待最久的戴裕昌主任，他從6歲進入太平國小讀書，20多歲回母校太平國小服務，直到今年50歲，把人生最精華的青春歲月都給了太平國小學生；歷經10任校長，戴裕昌主任留下最完美的身影，關掉太平國小的最後一盞燈，轉身退休！

校長陳建文說，最近這一年，他跟老師帶著學生陸續到雲林太平國小、花蓮太平國小與當地老師學生交流；陳建文說，位於基隆港西岸的太平學子，進行山海交流，讓學子印象深刻。

建德國中校長徐仁斌也是太平國小畢業的校友，15日特地上山給畢業的學弟妹加油打氣，並且贈送5位畢業生運動袋，祝福學弟妹鵬程萬里；徐仁斌說，他已經報名週日的活動，希望能跟太平國小畢業的校友們，聊聊太平時光。

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  • 基隆市太平國小7月底將吹熄燈號，在校學生6月底轉學到他校。（記者俞肇福攝）

    基隆市太平國小7月底將吹熄燈號，在校學生6月底轉學到他校。（記者俞肇福攝）

  • 基隆太平國小戴裕昌老師（穿白衣者），從6歲進入太平國小讀書，20多歲回母校太平國小服務，今年與身旁的六年級學生一同自太平國小畢業。（記者俞肇福攝）

    基隆太平國小戴裕昌老師（穿白衣者），從6歲進入太平國小讀書，20多歲回母校太平國小服務，今年與身旁的六年級學生一同自太平國小畢業。（記者俞肇福攝）

  • 基隆太平國小日前到花蓮太平國小進行共學交流。圖為基隆太平學生學射箭。（記者俞肇福翻攝）

    基隆太平國小日前到花蓮太平國小進行共學交流。圖為基隆太平學生學射箭。（記者俞肇福翻攝）

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