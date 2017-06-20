遊原鄉更方便 高屏跨域快線、觀光公車7/1上路

2017-06-20 19:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為加強高屏跨域公共運輸系統，並促進屏東縣原鄉公共運輸及觀光產業，屏東縣政府將新闢2條跨域快線公車與2條185觀光公車路線，經公告釋出審議後，已由高雄客運公司取得經營權，目前該公司已進入最後籌備通車階段，7月1日起即將上路營運。

屏東縣政府城鄉發展處表示，考量高屏縣市民眾往來頻繁，為鼓勵民眾多利用公路公共運輸工具，因此新闢2條行駛國道及快速道路的跨域快線公車，每日往返各6班次。

其中「台鐵新左營站-國10-涼山遊憩區」可銜接義大醫院、榮總醫院及3鐵共構的高鐵左營站；另1條「內埔-萬丹-台88-鳳山轉運站」可銜接高雄捷運鳳山國中及大東站，就醫民眾可於捷運大東站轉乘長庚醫院接駁車。

另為促進屏縣屏北原鄉公共運輸及觀光產業，也規劃「涼山遊憩區-185沿山公路-大津」及「涼山遊憩區-185沿山公路-潮州火車站」2條假日觀光公車路線，假日往返行駛各8班次。

城鄉處表示，路線主要串聯185沿山公路沿線大津瀑布、賽嘉樂園、涼山瀑布、琉璃珠吊橋、萬金教堂等觀光遊憩景點、鄰近的農村社區及吾拉魯滋永久屋基地等，旅客可自台鐵新左營站搭乘「台鐵新左營站-國10-涼山遊憩區」路線，於涼山遊憩區站轉乘觀光公車路線。