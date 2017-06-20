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澎湖警消小確幸 加班費每月加碼1千元

2017-06-20  18:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府繼宣布澎湖大專學生，每學年發放萬元助學金後，又再度加碼，澎湖縣長陳光復在議會定期會縣政總質詢，回覆議員宋國進質詢，同意警消人員加班費加碼每月1千元，增加警消人員小確幸。

宋國進議員表示，警政人事及預算回歸地方政府管理後，以前警消加班費1個人可以編列1萬6千至1萬7千元，但因縣府財政問題，現在警消人員加班費僅編列1萬2千元，短少近5千元。他說，據瞭解金門縣警消加班費編列1萬6千至1萬7千元，馬祖也編列1萬5千至1萬6千元，一樣是離島地區澎湖卻最少。

宋國進進一步指出，警察維護治安、打擊犯罪、為民服務，消防人員救災救難，尤其近2年救火救災因公殉職達到19人，尤其澎湖縣政府全力衝刺觀光人數提升之餘，活動及觀光客數量倍數成長，更增加警消勤務負擔，因此在縣府財政許可下，建議提高警消加班費，給予精神上實質受惠。

陳光復表示，這2年對警消有虧欠，除了治安勤務、防止詐騙、毒品等，很多警消同仁為花火節、馬拉松、鐵人三項等觀光活動辛苦執勤，增加許多勤務負擔，為澎湖治安、觀光發展犧牲和家人相處時間，他當場承諾警消加班費1個月增加1000元，1年多增加12000元，也請議會給予支持及協助。

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  • 站在救災現場第一線的警消人員，澎湖縣長允諾加碼每月加班費增加1千元。（記者劉禹慶攝）

    站在救災現場第一線的警消人員，澎湖縣長允諾加碼每月加班費增加1千元。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖近年來衝刺觀光，大型活動不斷，增加警消勤務上負擔。（記者劉禹慶攝）

    澎湖近年來衝刺觀光，大型活動不斷，增加警消勤務上負擔。（記者劉禹慶攝）

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