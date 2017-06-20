檢察官小四開始當鳥友 分享30年環保經驗

2017-06-20 18:03

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄地檢署前襄閱檢察官黃元冠，賞鳥資歷超過30年，小四就加入高雄市野鳥學會，將以「30年小鳥友檢察官」為題，分享環保個案觀察。

日月光K7廠於2013年底排放廢水期間，黃元冠擔任襄閱主任檢察官，當時對外發言名噪一時，少人知道的是，這名辦案先鋒在小學四年級時，就是全台年紀最小的鳥會成員，民國72、73年於高雄鳥會前會長歐瑞耀、前總幹事王健得及李福財老師支持下，成立凱旋國小賞鳥社，並擔任社長。

鳥友指出，黃元冠就讀台大法律系期間，加入台大自然保育社並擔任鳥組組長，開始關心社會發展與環境議題，曾參與七股工業區與黑面琵鷺保護區設立爭議等社會運動。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，黃元冠於民國85年通過司法官及律師考試，返鄉擔任高雄地檢署檢察官，88、89年間擔任台灣第一批環保專業檢察官，當時發生旗山溪、高屏溪遭有機鎔劑物污染自來水案，造成大高雄停水兩週，黃以重罪起訴多名大企業負責人，近年也參與日月光排放廢水案，擔任檢察官20年間，對環境污染及自然保育案件有相當調查與行政經驗。

「環境保育案件的觀察與分析—30年小鳥友檢察官的觀點」收費講座，本週四（22日）晚間7點半於高雄鳥會舉行，歡迎各界參加。