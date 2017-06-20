新竹公園再生工程發包 百年大道、大階梯原貌重現

新竹市府進行百年新竹公園再生計畫，大階梯處將呈現新竹公園最好的櫻花林相，成為新竹公園的賞櫻大道。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-06-20 17:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府進行百年新竹公園跨域亮點計畫，將重現100年前十八尖山通往市區重要的「百年大道」，這條長265公尺、寬5.6公尺的百年大道，可串連整個新竹公園，連接玻工館、麗池、湖畔料亭及願景館，而經市議會通過報廢的公園游泳池，將依原地貌打造成日式庭園，重現新竹公園百年風華。

市府城銷處長顏章聖說，已有100年歷史的新竹公園，是竹市市區重要公園，地位跟日本上野公園類似，過去十八尖山居民要到市區，要穿越的一條道路，距今已有100年，雖然百年大道只有265公尺，但過去因動物園及周邊設施阻隔，幾乎被遺忘及忽略，此次市府的跨域亮點計畫，將重現這條「百年大道」，並保留珍貴的樹棋等老樹，也會種植山櫻花。

除了「百年大道」，新竹公園的跨域亮點計畫，也會將玻工館與願景館中間的大圍牆打掉，重現大階梯歷史原貌，透過百年大道的聯結，民眾可自在地串連動物園、百年大道、玻工館、願景館及日式九曲橋和湖畔料亭，最重要的是大階梯處將呈現新竹公園最好的櫻花林相，讓此處成為新竹公園的賞櫻大道。

顏章聖說，新竹公園再生工程計畫經費約1.63億元，目前已與動物園再生工程2.5億元的工程一起發包，預計7月動工，市府會保留新竹公園內的各種古早文物石雕、石馬和有歷史意義的人物紀念碑。

至於已有58年歷史的老舊公園游泳池，經市議會通過報廢，未來公園游泳池拆除後，會依原地貌改闢為日式庭園，增加市民休憩場所，同時會規劃兩公里的環區步道，孔廟旁增加兒童探索園區等，讓百年新竹公園成為市中心重要核心綠肺及觀光勝地。