五楊高延伸新竹有眉目 中央編4千萬做可行性評估

2017-06-20 17:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府積極爭取國道五楊高架延伸到新竹、頭份段有眉目了！市長林智堅22日將在「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議中提到，交通部已同意並編列4000萬元規劃費，進行國道五楊高架延伸到新竹、頭份的可行性評估，且22日也會到竹北市斜張橋旁視察高速公路下班壅塞狀況，代表這條攸關竹科園區交通改善的重要工程踏出重要一步。

據了解，竹市立委柯建銘與交通部長賀陳旦已達成協議，針對五楊高延伸一案的「可行性評估」，已由中央編列4000萬元經費執行，最快明年就可進行相關評估，108年可行性研究成果會出爐，後續也會積極爭取中央經費，將此延伸工程納入國家發展的重要建設案中。

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議是由桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅與苗栗縣長徐耀昌共同參與，22日的會議，除聚焦「五楊高延伸」案，也會討論「亞洲矽谷推動合作計畫」、「國家重要濕地規劃」和「治安平台」等議題，期許透過此平台，加強四縣市的合作發展、並解決問題。

民進黨立法院總召柯建銘在選舉時曾提出「五楊高延伸」案，選後積極與交通部接洽，目前「五楊高延伸」可行性評估已獲交通部同意，由交通部公路總局與國道新建工程局編列4000萬元的可行性評估，明年可進行交通調查、測量、重點鑽探、運輸規劃、工程研究、環境影響等可行性評估，108年可行性評估會有結果。

立委柯建銘辦公室表示，五楊高延伸的整體可行性評估會由國工局負責，主要是此案經過湖口台地鳯山溪北岸的地層滑動區，另湖口、竹北、新竹路段建物密集，此段複雜的可行性評估會由公路總局主責進行，中央單位進行相關可行性評估，代表五楊高延伸工程已邁出一大步，未來也會積極將此案爭取列入國家重要發展的建設經費中。