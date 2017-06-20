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明新科大前台1線北上路口 將增闢1直行車道

明新科大汽、機車出正門後，從台1線穿越中央分隔島的大缺口後左轉北上，與台線的車流交織，互為爭道，不但可能發生事故，也造成該路段交通阻塞。（記者廖雪茹攝）

2017-06-20  17:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉台1線新興路與三民南路、康樂路口，因地處明新科大和新竹工業區的重要出入口，尖峰時段路口壅塞，用路人抱怨連連；公路總局新竹工務段表示，經現勘討論，決議下月將在北上路口增闢1車道為4車道，以期加速直行車流。

針對民眾屢陳情明新科大前路口壅塞，新竹工務段邀集新竹縣政府、明新科大校方等單位現勘，研議對策。段長陳弘翰表示，下午5點到晚上9點多，適逢學校下課、工業區下班，是最主要的壅塞時段。

陳弘翰說，台一線竹北往新豐的北上車輛，到上述路口時，因地處明新科大正門口前方，學校車子出校門後，從台1線穿越中央分隔島的大缺口後左轉北上，與台1線的車流交織，互為爭道，不但可能發生事故，也造成該路段交通阻塞。

陳弘翰表示，該路口北上現有3車道，左轉康樂路往新豐鄉或西濱公路、直行北上、以及右轉三民南路往新竹工業區；工務段準備在7月間，縮減現有路口中央分隔島，增闢1車道供直行，以期加速北上車流。

與會也建議明新科大改善汽、機車出入口位置，引導車流由明新街出入，避免車流直接穿越台1線中央分隔島缺口進出校門；未來若壅塞及事故情況未見改善，不排除封閉缺口，以維護交通秩序。

明新科大校安中心表示，學校在教職員下班（下午5點）及夜間進修部學生下課時段（晚上9點40分）有安排交通管制，約20分鐘可消化車流，希望降低對台1線的交通影響。

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  • 明新科大前台1線路口壅塞，用路人抱怨連連；公路總局新竹工務段表示，經現勘討論，決議將在北上路口增闢1車道為4車道，以期加速直行車流。（記者廖雪茹攝）

    明新科大前台1線路口壅塞，用路人抱怨連連；公路總局新竹工務段表示，經現勘討論，決議將在北上路口增闢1車道為4車道，以期加速直行車流。（記者廖雪茹攝）

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