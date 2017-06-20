進口數量爆增 本土紅豆面臨嚴峻挑戰

萬丹紅豆品質佳，被開發成各式伴手禮，市場接受度高，豆農卻擔心進口紅豆數量爆增受衝擊。（記者李立法攝）

2017-06-20 17:06

〔記者李立法／屏東報導〕豆農慣用的「落葉劑」巴拉刈從去年實施代噴制度後，進口紅豆數量便持續增加，今年初禁用巴拉刈農藥議題炒得火熱，1至4月紅豆進口量更爆增至4千2百多噸，比去年1整年的進口量還多了將近1千噸，農民擔心本土紅豆受衝擊。

萬丹鄉農會指出，國內紅豆年需求量約1萬2千噸，自產9千多噸，不足部份由貿易商自國外進口，103年進口2千多噸，104年進口2千6百多噸，去年增加到3千3百多噸，今年1至4月卻爆增到4千2百多噸，勢必對本土紅豆造成衝擊。

農會總幹事張枝烈表示，萬丹鄉是國內紅豆主要產地，年產量約3千7百噸，進口紅豆數量爆增，萬丹鄉首當其衝，他不知道政府將採取何種措施保護本土農業，只好勤加拜訪國內食品大廠，希望能選用本土紅豆做原料，支持台灣農業。

當地豆農表示，今年萬丹紅豆收購價介於50至56元之間，還算是合理的價格，但進口紅豆數量持續增加，擔心明年本土紅豆價格會崩盤，政府應未雨綢繆。

農政官員表示，貿易商市場敏銳度高，禁用巴拉刈農藥議題從去年開始被廣泛討論，受影響的是本土紅豆產業，可能是基於這樣的預期心理，貿易商才增加進口數量，也許只是短暫現象，等到市場自行調節後，情況就會改善。