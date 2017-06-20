失蹤30天叩機求援 李明翰帶Nokia 2G手機！

2017-06-20 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市29歲男子李明翰獨攀「能高—哈崙橫斷」，於失蹤30天後在本月14日打電話求援，並於今日平安獲救。而是什麼樣的手機能夠撐那麼久？原來是李明翰不用時就關機，保持手機電力，再加上使用的是Nokia 108傳統2G手機，讓他到失聯30天後仍可打電話尋求幫助。

據《蘋果日報》報導，花蓮縣消防局指出，李明翰的手機是2G機型，沒用時就會關機，在14日開機後一共撥打7通求援對話，但因為山區訊號不佳雙方難以聯繫，等到15日李男再撥打電話後，救難人員才確認他所在的地點。