高中職免試入學今起選填志願 教師建議填好填滿

教育局提供選填志願諮詢服務，協助考生及家長選填志願。（圖由教育局提供）

2017-06-20 17:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高中職免試入學自今日到27日開始選填志願，因國中學生均已畢業，台中市12年國教輔導團教師陳建銘提醒考生，留意回繳志願資料給國中學校的日期，以免錯過報名；另志願務必填好、填滿，避免高分落榜。

高中職免試入學志願選填期間自20日到27日中午12點止，台中市教育局早在國中教育會考成績公布後即規劃12年國教適性入學諮詢團，提供專線04-25279131或1999諮詢服務，助學生及家長了解免試入學問題。

台中市12年國教輔導團種子教師、忠明高中學務主任陳建銘指出，因高中職免試入學志願選填期間自20到27日中午12點止，近來幾乎每天均有逾百通電話，多數是為了解考生的分數可以上那些學校志願而來，希望能提供落點分析。

陳建銘建議家長幫子女選填志願前，可先查詢子女成績的中投區序位區間，再參考各校招生名額、學校與住家距離遠近、學校特色及子女興趣、性向等，據以選填志願序。

他建議，若家長真有心怡的學校，卻又不清楚學校錄取標準，可以直接致電該校了解去年的錄取情況，或聽該校的建議，有助選填志願參考。

陳建銘提醒考生，因中投區最多可選填50個志願，前10個志願的志願序分數相同，考生前10個志願可放入3個左右的夢幻型志願，之後再填與自己實力相當的務實型學校志願，志願數儘量填滿，至少填30個志願以上，以免高分落榜的情形發生。

此外，由於各國中均已畢業，免試入學作業流程為學生完成志願選填後，學校列印家長確認單，學生攜回讓家長簽名確認，再依據學校規劃的校內報名時間繳回學校，以利學校29、30日向中投區免試入學委員會草屯商工統一報名，不是上網選填完志願就沒事，請考生務必留意回繳資料給學校的時間，以免錯過報名。免試入學分發結果訂7月11日公告。