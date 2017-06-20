一例一休7月起勞檢 中市府再給3個月準備

「一例一休」七月起進入檢查期，中市 綠營議員要求延長宣導與輔導期。（記者黃鐘山攝）

2017-06-20 17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕一例一休上路以來，由於勞資雙方對於新規範還不夠清楚，仍在適應階段，但輔導期將屆，7月即進入勞動檢查期，綠營議員為避免衍生爭議，今天建議延長宣導與輔導期，讓企業界有更周全時間準備，以保障勞工權益及符合產業需求。

市府勞工局長黃荷婷對此表示，勞動部6月才公布修正勞動基準法施行細則，考量施行細則才剛剛發布，先期仍應進行法令宣導；且為了因應細則新修正規定，事業單位必須進行內部人事制度及差勤系統調整，尚需依法進行相關作業。

為讓事業單位有更周全時間準備，市府研議再給予事業單位3個月合理的準備作業時間，在這段時間內，事業單位若無法來得及配合修正，導致違反新修規定或有違規之虞者，市府僅會督促限期改善，輔導符合法令規定。

「一例一休」已於今年公告施行，新制上路，許多民眾仍然感到「霧煞煞」，基層反彈聲浪不斷，要求研擬具體配套方案。

市議員邱素貞、翁美春、楊典忠、江肇國、吳敏濟表示，勞基法新修條文是一項重大變革，但宣導期只有3個月，輔導期也只有3個月，外界質疑適應期過短，勞資雙方短期內無法即時因應，希望配套要做好。

市議員曾朝榮、何明杰、李天生、張雅旻、劉淑蘭、蔡成圭等人也指出，許多事業單位及民眾對於所稱的「例」、「休」、「工時」、「工資」等新修條文不甚瞭解，事業單位也因週休2日人力需求大增，造成不少爭議，不但造成企業界反彈聲浪不斷，勞方也頗有怨言。

黃荷婷強調，為降低對勞資雙方的影響，市府已多次將各界意見及建議函送勞動部參採，具體建請中央就中小企業的困難考量修法，並依據產業特性考量給予一定彈性，研議工時採總量管制及勞資協商機制的可能性，讓各產業勞資在互信基礎上建立合理工時制度，以兼顧勞資雙方需求。