玩樂兼具教育 公總3場域推環境教育設施場所認證

2017-06-20 16:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕順應全球發展趨勢，交通部公路總局相關公路工程建設進入以「永續發展」為名的下一世紀，為增進民眾生活環境品質與維護自然生態間和諧，公總以順應自然及尊重生命為出發點、結合當地交通建設發展與自然環境生態間永續經營為目的，規劃並輔導3處環境教育場域申請成為環境教育設施場所；展示內容輔以導覽解說與相關課程教學，向民眾傳遞公路工程與環境共處的環境教育意涵，將與在地社區及鄰近學校建立夥伴關係，共同朝向發展多元化戶外環境學習活動並更貼近民眾需求。

3處環境教育場域分別為位於台北市萬華區的「幸福公路館」，其特色是台灣第一座全新數位式公路博物館，以公路發展歷史到未來公路與環境間永續發展展望為其精神所創立，展示內容以台灣公路工程及監理等業務的發展史為主，是公路文化傳承、交流及創新為目標的專屬展示空間，藉由導覽參訪可使民眾了解政府在建設與環境和諧間所做努力，目前正展出浪漫台三線。

第2個是位於宜蘭縣蘇澳鎮的「後山公路文物館」，該館為台灣第一座以記錄歷史軌跡的公路博物館，保存並展示昔日許多無名英雄在公路興建時使用的簡陋機具與典藏文件，這些公路建設的珍貴資產足以發揚公路文化的內涵與刻苦耐勞的精神。

最後一處是「台2線桂安至三貂角路段」，公總表示，該處屬台2線台灣東北角濱海公路系統一部分，位於福隆至三貂角燈塔一帶，是公總以保全及尊重當地物種（食蟹蒙、白鼻心、鼬獾及麝香貓）心態為出發點，在麓山與海岸地區沿途道路旁設置多處生態廊道，提供當地物種「行的平安」，其以降低「路殺」發生。

公路興建、管理與民眾生活息息相關，更影響遭環境及生態，希望透過這三處的環境教育場館，提供豐富的學習資源，讓更多民眾參與，期望能達到鑑往知來並深化環境改善的觀念。公總表示，目前己請顧問公司規劃相關事前作業，並著手進行提送環境教育場所認證，將建立場所完善營運制度、健全的人力招募與增能課程培訓、強化課程教學設計、結合鄰近場所夥伴關係及加強行銷推廣等，預定在2年內可提供民眾環境教育服務。