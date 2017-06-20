外籍漁工險遭推下船 工會批行政過程充滿瑕疵

宜蘭縣漁工職業工會今天召開記者會，要求政府強化外籍漁工人身安全保護。（記者簡惠茹攝）

2017-06-20 16:43

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕在宜蘭漁船上工作的菲律賓籍漁工在海上作業時，險遭雇主和船員推下海，還被連續打巴掌，遭民團批「簡直就是謀殺」，宜蘭縣漁工職業工會怒斥勞工處行政作業充滿瑕疵，罔視漁工權益。勞工處表示，得知消息後，不斷聯絡雇主開協調會，積極介入協助勞工權益。

宜蘭縣近日接連發生2件駭人聽聞的外籍漁工相關案件，嚴重威脅外籍漁工的人身安全和醫療權益的案件，宜蘭縣漁工職業工會今天召開記者會，綠黨中執委吳紹文、桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達、國立交通大學人文社會學系副教授蔡晏霖和宜蘭縣議員薛呈懿都到場聲援。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，今年5月3日一名菲律賓籍漁工在工作中被雇主、船長和台籍船員攻擊，不但被連續打巴掌，還差點被推下海；另一名印尼漁工則被診斷罹患鼻咽癌，雇主卻逕自帶著漁工辦離境驗證，準備將他遣返回國，簡直把漁工當作用完就丟的拋棄式人力，不只侵犯醫療人權，更有損台灣國格。

「拚命要把人推下海裡，簡直就是謀殺。」桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達說，5月3日海上作業的時候，菲律賓籍漁工A的哥哥正在拉纜繩，要交給後面的台籍船員時，台籍船員拒絕接受，結果害哥哥被雇主責備，A趕快跟哥哥交換位置，但是台籍船員又拒絕配合，還大聲斥罵A，雇主聞聲過來，又責備A，台籍船員還推了A，雇主和台籍船員，兩人把A逼到船邊，抓起A的衣領不斷打他巴掌，更試圖把他推到海裡。

漁船4月29日從南方澳出海後，5月7日回港，海上作業期間，就算遭遇危險也申訴無門，A說，他已經跟來台灣工作長達8年時間，哥哥3年前也來台灣跟他一起工作，還有一個親戚，3人都是跟著同一個雇主一起出海捕魚，合作這麼多年，現在居然發生這種事情，當下真的覺得自己要被推下海了，非常可怕。

哥哥說，看到弟弟快被推下海的時候，他不斷用中文說拜託拜託，向雇主求情，旁邊的外籍漁工朋友也都請雇主和台籍船員手下留情，不要把弟弟推下去，弟弟和他能順利回到陸地，簡直撿回一條命，後來雇主還不放過他們，拿了熱咖啡潑到弟弟身上。

李麗華說，受害漁工已經打了1955通報，勞工處卻沒有第一時間依照中央頒訂的「加強外勞人身侵害案件業務聯繫與處理原則」主動介入，啟動調查機制，結果勞工處還要等漁工是否報案才處理，此外，勞工處在協調會場居然暴露申訴內容，還大聲宣讀給被檢舉人聽，明顯有行政瑕疵，行政單位對於法規落實不完備，要求政府落實法律規範，強化外籍漁工人身安全保護。

勞工處長黃玲娜表示，接獲消息後，不斷聯絡雇主出來開協調會，由於雇主也在船上作業才花比較多時間，也已經幫漁工辦理轉移雇主，召開協調會時，同仁有必要跟雇主說明申訴內容，才能聽取雇主的解釋，並沒有洩密的行政瑕疵。