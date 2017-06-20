印尼漁工罹癌險被遣返 學者聯合發聲助留台就醫

2017-06-20 16:29

［記者簡惠茹／宜蘭報導］一名印尼籍漁工在台工作期間被診斷罹患鼻咽癌末期，但是仲介卻想盡辦法要將他遣返回國，交大副教授蔡晏霖和陽大助理教授梁莉芳聯手為漁工發聲，讓漁工得以順利接受治療，宜蘭縣漁工職業工會更批評勞工處監督不力，讓漁工遭仲介欺瞞。勞工處表示，曾詢問漁工自身意願，雇主也將負擔漁工在台所需費用。

交大人文社會學系副教授蔡晏霖說，一名來自印尼的漁工W，去年4月因為身體不適，就醫後被診斷患有鼻咽癌，可是當時仲介不但沒有幫忙安排治療，還讓W繼續回去工作，導致病情不斷惡化，聽力衰退，去年底移工脖子還出現淋巴結。

今年5月因為W身體更加不適，經醫院檢查才發現已經是鼻咽癌末期，蔡晏霖說，仲介得知後，竟然擅自取消醫院為W安排的詳細檢查，把他帶去辦理離境驗證，準備要把W遣返回國。

蔡晏霖說，後來有人投訴宜蘭縣漁工職業工會，許多志工一起介入協助。國立陽明大學衛生福利研究所助理教授梁莉芳從事移工研究，對醫療人員又有深入了解，知道這件事後，馬上為W安排就醫，並請翻譯人員協助，W這才知道自己的病情，選擇留在台灣就醫。

W不只自己來台工作，他的兄弟、妻子也都在台灣貢獻勞力和青春，蔡晏霖說，W已經工作8年，繳了許多年的健保費用，可是當他需要合法使用健保提供的時候，卻遭仲介隱瞞病情，甚至威脅、誤導，仲介還曾跟他說，印尼的醫療資源比台灣好，甚至說台灣無法治療他的病情，以後如果大體要運回印尼還要花一筆費用，連哄帶騙從中操弄，就是要免除照顧責任。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，外籍漁工差點沒辦法在台接受醫療資源，勞工單位要負起很大監督不力的責任，政府應檢視漁工勞動契約，要求雇主履行契約，負擔起對勞工的照顧責任；建立外籍勞工就醫管道，提供友善就醫環境，例如提供雙語就醫手冊。

蔡晏霖也說，台灣移工的醫療人權被忽視，任由仲介居中操弄，勞工單位要負起很大的責任，應該要輔導漁工好好就醫，不應放任雇主和仲介未履行責任義務。

蔡晏霖更呼籲台灣政府，她說，民進黨政府上台大喊新南向政策，對外籍漁工的處境卻不聞不問，這就是虛偽的新南向，應該落實保障在台灣60萬的外籍移工人權，這樣的新南向政策才會成功。

勞工處長黃玲娜說，當初漁工來辦理離境驗證的時候，有請勞資雙方到勞工處說明，避免發生漁工被逼迫回國的情形，原本漁工想回印尼，後來他的兄弟勸他留在台灣治療，勞工處尊重他的意願，後來6月15日決定留在台灣，雇主也表示在治療期間會負擔每月就業安定費和勞健保費。