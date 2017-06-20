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高齡駕駛制度7/1上路 75歲以上換駕照須經測驗

2017-06-20  16:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高齡駕駛人駕駛執照管理制度將於7月1日正式上路，民國31年7月1日以後出生的年長者，需於收到通知單後的3年內，至監理單位辦理換照；但若是實施日前已年滿75歲，但在實施日後有違規記點或吊扣駕照的年長者，就會收到需換發駕照通知，請民眾於3個月內辦理換照。

為鼓勵高齡長者多使用大眾交通運輸工具，年滿75歲以上高齡駕駛人只要符合「自願繳回駕照」，或「首次成功換發駕照」條件，將贈予1張具紀念性質且儲值200元的電子票證。根據統計，目前75歲以上有駕照者約有60萬人，實施後首年需經體檢換照約有7.3萬人。

交通部公路總局表示，辦理換照需經體檢合格，並通過認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明，其中認知功能測驗內容，包含「對時間的正確認知能力」、「近程記憶思考的能力」及「測試判斷力及手腦並用能力」等3個程序，民眾須寫下檢查當天的年、月、日、星期與當時所在地，答對4題合格，這可初步了解駕駛人對時間的正確認知能力；觀看10種交通標誌標線與號誌、水果、交通工具、日常用品、廚具的圖案後，收起圖案兩分鐘，讓受測者寫下或口述之前看到的圖案，答對3題合格，這可了解記憶思考的能力；畫出指定時刻的時鐘，測試判斷力及手腦並用能力。

測驗時間約需20分鐘，3個程序都須通過才算合格。民眾可至部分公立醫院、衛生機關或監理機關委託之私立醫院、診所及體檢代辦所，進行體檢及認知功能測驗。

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  • 高齡駕駛人7月1日起實施換照制度，換照民眾須通過認知功能測驗。（圖：公路總局提供）

    高齡駕駛人7月1日起實施換照制度，換照民眾須通過認知功能測驗。（圖：公路總局提供）

  • 公路總局監理組長陳聰乾（右）說明高齡駕駛制度，首次換照可獲紀念悠遊卡。（記者鄭瑋奇攝）

    公路總局監理組長陳聰乾（右）說明高齡駕駛制度，首次換照可獲紀念悠遊卡。（記者鄭瑋奇攝）

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相關關鍵字： 換駕照 高齡駕駛 高齡駕駛人
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