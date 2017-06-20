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李世光：極端氣候從「意外」變「常態」

2017-06-20  16:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕經濟部長李世光表示，6月下了10多天的雨，讓中央災害應變中心二級開設一週2次，這是從未有過的紀錄，而在此之前，水利署正進行抗旱，僅一天時間就進行防汛，顯示極端氣候已非「意外」，而是「常態」。

極端氣候需要更多的防範措施及新的做法，水利署20日在台中市逢甲大學舉行委辦計畫成果發表，邀請經濟部長李世光主持開幕式。

水利署長賴建信表示，10多年前他前往以色列，當時以色列的科技造水等水利事業並不發達，但去年發現，以色列的水利事業已相當蓬勃發展，而台灣受限於地型及地質，有著很多的挑戰，而水利署則要克服挑戰，要用很多的方法，如多利用透水鋪面、運用水的循環經濟等，來解決水的問題。

經濟部長李世光表示，台灣面臨極端氣候的重大考驗，這10多天連續降雨，中央災害應變中心二級開設在1週之內連續2次，已創下紀錄。

李世光表示，水利署在6月1日時還在想高雄可以從綠燈變為藍燈，但6月2日水利節活動，就馬上因大雨轉為防汛，一下子從抗旱到防汛，這是很糟糕的現象，顯示極端的氣候已過去的「意外」要變為「常態」，水利署要全力以赴。

李世光指出，台灣任何防災產業都有本土化特色，如去年抗旱時期，水利署花了1500萬委請「掌水工」掌控水源不會浪費，為台灣省下7500萬噸的水，這些年長的「掌水工」所花的心力，省下如此多的水，比低灌對台灣影響更好，水利領域已面臨全新的挑戰，委辦計劃也要有全新的思考。

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  • 李世光說，極端氣候已從「意外」變為「常態」（記者蘇金鳳攝）

    李世光說，極端氣候已從「意外」變為「常態」（記者蘇金鳳攝）

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