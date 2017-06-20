屏東首創回復「原」名獎勵 回復率高出全國

2017-06-20 16:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了鼓勵縣內原住民族回復傳統姓名，去年8月首創回復族名即贈送500元禮券計畫，並將回復姓名業務連結至戶政單一窗口，以7合1的服務，方便族人辦理恢復族名，推動10個月來增加了74人回復族名，全縣使用族名人數來到3743人，回復比率達6.46%，比全國回復比率5%還高。

屏縣原民處長伍麗華說，回復族名一直是原住民運動的訴求，族名對於原住民來說代表著自我認同，其背後更象徵族群的歷史、淵源及情感，是鞏固族群的力量，她為了紀念外省爸爸，一直沒有回復族名，但去年接下處長職務後，第1件事就是去戶政，以「伍麗華Saidai Tarovecahe」漢名與族名併用方式回復族名。

伍麗華說，多數族人會對回復族名手續複雜、改回名字後不方便等產生疑慮，所以她實際測試，從進入戶政單位到完成更名手續全程僅需18分鐘，因為7合1的服務，她回復族名8個月來也沒有任何不方便的地方。

縣府原民處副處長蔡文進說，屏東不是第一個提供7合1服務的地方，但卻是首個以禮券獎勵回復傳統姓名的地方政府，族人只要就近到戶政事務所回復或並列傳統姓名換發身分證，即可一併申請變更健保卡、駕照、行照、自來水、電力、稅務（國稅、地方稅）用戶名稱。

蔡文進說，屏東推動10個月來已有74人回復族名，與其他縣市相較，推動成效良好，還獲得原委會肯定，屏東縣原住民人口數約有5萬多人，包含回復族名及併用族名者已達3743人，500元禮券獎勵也將持續辦理，鼓勵原民朋友踴躍回復傳統姓名，落實轉型正義。