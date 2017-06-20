| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

屏東首創回復「原」名獎勵 回復率高出全國

2017-06-20  16:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了鼓勵縣內原住民族回復傳統姓名，去年8月首創回復族名即贈送500元禮券計畫，並將回復姓名業務連結至戶政單一窗口，以7合1的服務，方便族人辦理恢復族名，推動10個月來增加了74人回復族名，全縣使用族名人數來到3743人，回復比率達6.46%，比全國回復比率5%還高。

屏縣原民處長伍麗華說，回復族名一直是原住民運動的訴求，族名對於原住民來說代表著自我認同，其背後更象徵族群的歷史、淵源及情感，是鞏固族群的力量，她為了紀念外省爸爸，一直沒有回復族名，但去年接下處長職務後，第1件事就是去戶政，以「伍麗華Saidai Tarovecahe」漢名與族名併用方式回復族名。

伍麗華說，多數族人會對回復族名手續複雜、改回名字後不方便等產生疑慮，所以她實際測試，從進入戶政單位到完成更名手續全程僅需18分鐘，因為7合1的服務，她回復族名8個月來也沒有任何不方便的地方。

縣府原民處副處長蔡文進說，屏東不是第一個提供7合1服務的地方，但卻是首個以禮券獎勵回復傳統姓名的地方政府，族人只要就近到戶政事務所回復或並列傳統姓名換發身分證，即可一併申請變更健保卡、駕照、行照、自來水、電力、稅務（國稅、地方稅）用戶名稱。

蔡文進說，屏東推動10個月來已有74人回復族名，與其他縣市相較，推動成效良好，還獲得原委會肯定，屏東縣原住民人口數約有5萬多人，包含回復族名及併用族名者已達3743人，500元禮券獎勵也將持續辦理，鼓勵原民朋友踴躍回復傳統姓名，落實轉型正義。

廣告
  • 屏東「原」名回復率高出全國。（記者邱芷柔攝）

    屏東「原」名回復率高出全國。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民 回復族名
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：屏東首創回復「原」名獎勵 回復率高出全國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.