北市低汙染示範區7月1日上路 違規車輛最重罰2萬

2017-06-20 16:09

〔記者張議晨／台北報導〕北市環保局7月1日起將在「1線2站6處」推行「低汙染排放示範區」，管制對象包括未定檢機車、2004年前出廠的二行程機車，及2012年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客車及小客貨車。環保局表示，只要行駛示範區的管制對象，排氣檢驗不符就會開罰1500至2萬元，預計上路後每年可減少22.6公噸pm2.5。

環保局規劃，低汙染示範區包括新生南路（羅斯福路口至松江路口）、市府及台北轉運站、陽明山前山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101等停車場及出入口周邊道路。

環保局簡任技正顏伶珍表示，北市機動車輛密度約是全國10倍，但其中有6成車籍是屬於外縣市，即使管制設籍車輛仍無法限制空汙排放；且老舊機車排放的有害化合物，會造成心肺疾病，另外柴油車排氣也含有1級致癌物，顯示管制車輛有其必要。

7月1日起，包含未定檢機車、2004年前出廠的二行程機車、及2012年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客車及小客貨車，都是示範區管制對象，

顏伶珍說，去年開始已輔導客運業者取得A2以上自主管理標章，目前2處轉運站A2標章取得率已由50%提升至81%；另外，多數觀光客搭乘遊覽車進入北市，新措施推估能攔下8成左右的遊覽車空污。

環保局稽查大隊隊長陳沼舟解釋，示範區上路後，稽查員會於上下班時段在示範區不定期攔檢。若發現車輛氮氧化物及硫化物超過標準，就會依超標濃度開罰1500至2萬罰鍰，並令車主限期改善。