新北市圖鼓勵暑假閱讀 「悅讀一夏」歡迎比賽

2017-06-20 16:11

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立圖書館和財團法人林堉琪先生紀念基金會、財團法人新北市三重區先嗇宮合作，為即將到來的暑假推出「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」，鼓勵學生善用暑假時間多閱讀；過往閱讀心得多強調用「寫」的，本次活動特別歡迎閱讀心得用不同形式完成，無論錄下一段影片或編唱一首歌推薦書本，都可投件閱讀心得「創意組」比賽。

「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」系列活動下午在三重分館宣布起跑。「閱讀高手挑戰」鼓勵學生閱讀，在三重區或蘆洲區任一分館索取「閱讀護照」，暑假期間累積閱讀100本書者即可獲小獎勵，附上讀書心得則能參加心得比賽。

文化局長林寬裕特別感謝財團法人林堉琪先生紀念基金會、財團法人新北市三重區先嗇宮長期贊助，讓這項活動可年年舉辦不中斷。財團法人新北市三重區先嗇宮董事長李乾龍說，近年來看到三重區說故事媽媽優異的表現，期待能在文化局支持下，讓說故事媽媽有跨區交流的機會，將精采的說學逗唱，從三重區帶到其他區域。

財團法人林堉琪先生紀念基金會執行長周淑芳說，持續支持「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」活動，是基於飲水思源、回饋鄉里的心情，努力地讓三蘆地區成書香之城，會持續往這方向邁進。

「悅讀一夏，輕鬆fun暑假」－「閱讀高手挑戰」，高中以下學生皆可到三蘆地區圖書分館領取「閱讀護照」，借滿100本書即有小獎勵，也可參加閱讀心得比賽，爭取獎金；另還有「創意組」可參加。系列活動尚包括「夜宿圖書館」、「閱讀一百，運動滿百」、「圖書館裡有怪獸」等項目，詳情可參見新北市立圖書館官方網頁。