多少錢才能退休？ 外資：國人目標每年存53萬元

2017-06-20 15:46

〔記者羅倩宜／台北報導〕年金改革話題延燒，外資美盛集團一年一度的全球投資報告（2017 Global Investment Survey）顯示，台灣人有85%認為公共退休金不足，難以支持退休生活；被問到每年須提撥多少做為退休金準備時，台灣受訪者的中位數是17,768美元（約台幣53萬），遠低於中國的26,453美元（台幣79萬元）、香港的41,000美元（台幣123萬元）、新加坡的149,626美元（台幣400萬元）。

不過每年存53萬元這個數字引起兩極的反應，台北市商業會副秘書長陳永昌說，年輕人一年都賺不到53萬元，怎麼可能存這麼多？全國工業總會秘書長蔡練生則認為，這個數字還需要更多定義，例如是從30歲開始存，還是從50歲開始存？是白領或藍領族群？

對此美盛表示，對台灣發出的900份問卷中，嬰兒潮世代（54-72歲）約28.5%、X世代（36-53歲）占37.2%、千禧世代（18-35歲）占34.2% 。美盛指出，若從全球投資人來看，嬰兒潮世代對退休生活準備得最完善，因經歷幾次全球股市的大多頭，也很早設定退休計畫，不過，仍有5成嬰兒潮覺得無法過舒適的退休生活，更何況是比較年輕的千禧世代及X世代。

以台灣而言，有85%的受訪者認為公共退休金難以支應退休生活，必須另覓投資管道。不過美盛調查也發現，台灣受訪者自認為投資很衝，但實則保守。有39%受訪者認為自己是「積極投資者」，比例全球最高；但高達72%受訪者的投資組合極為保守，屬防禦型。例如國人投資組合中：固定收益資產如債券等占29%，比重為全球第二高；另現金占31%、不動產占7%，貴金屬占4%，餘為其他。

美盛的調查也發現，台灣受訪者對投資報酬率的期待，也是全球前幾名。例如收益型資產的報酬率，台灣受訪者設定的目標是8.92%，為全球第四高，但實際報酬率為5.64%，與全球平均值的5.67%很接近。不過理想和現實的差距高達3.28個百分點，則是全球最大。