台中發展屌打台北市？ 鄉民們在PTT掀論戰！

2017-06-20 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的北、中、南各有台北、台中、高雄這三個大都市作為代表，而這三個都市的民眾也常相互比較公共建設和城市發展，都希望自己所居住的城市能越來越好。最近就有鄉民在PTT上詢問「台中的市容屌打台北市？」，沒想到因此掀起網友們的論戰。

PO文的鄉民表示，台中近幾年發展，真的比其他縣市迅速許多，每次從台灣大道進到台中，就又覺得台中進步了不少，興建了許多商辦大樓，「市容一次比一次進步」，高級餐廳更是一家一家的開；另外，像是為人所知的台中七期重劃區，「整個規劃完勝台北南港科學園區，且住在七期重劃區的有錢人素質也不錯」。

原PO也說，台中重劃區從4期做到目前的12期，未來還有13期14期，再開發南屯到北屯到西屯，加上捷運，很令人期待。但去到台北看到的大多是鐵皮屋、老舊公寓，市容整體顯得老舊，連都更可能都困難重重。

此文一出也引起網友們熱烈討論，有網友留言表示，「台北算是各城市發展最完善的一個，況且哪一個都市沒有老舊建築」、「台中明明就是破爛鐵皮+道路施工中間插幾棟豪宅」、「臺北縣（新北市）隨便一個區，例如板橋永和中和新莊等等都贏台中市」、「台中市容除了七期和綠園道一帶根本不行啊 光是人行道就慘輸」、「台中=山豬」。

但也有不少網友開酸，「台北違建密度屌打全台」、「台北就六都最醜」、「連高雄都屌打台北了，有台北這種首都真悲哀」、「台中五期七期美術館，台北哪個地方有這種綠地品質？」、「台北市容就是一堆破舊老公寓」。最後則是有網友真心的提出建議，「若有機會可以多去其他都市、國家走走，就會發現台灣和自己住的城市已經很棒了」。