口說道地台灣腔 台東新住民手工藝展母國風

2017-06-20 16:00

［記者黃明堂／台東報導］「嫁到台灣之前，我在家鄉的水上市場當小船的船伕」！一位越南籍婦女做出記憶小船，在腦海裡划出層層漣漪！

台東生活美學館實驗藝廊即日起至7月18日，舉辦台東新住民手工藝展，部分創作者在今天的開幕式中介紹自己的作品，各個中文流利，儘管口音有著道地台灣味，但是，作品仍保留著濃濃的母國風。

越配胡玉鳳拿起一艘小船，上頭有檳榔素材，她說，越南跟台灣一樣有檳榔及葉子，而且還是結婚時的供品之一，結婚那夜，新郎跟新娘會搶檳榔，誰先搶到誰就掌權。

另一越籍配偶也說，越南早期交通不發達，水路交通很重要，特別是鄉下人家，都要搭船到市場買菜，她以前就是載人買菜的船伕。

越南斗笠在創意下，美麗極了，越配說，在家鄉，它的妙用可多呢，當帽子，可搧風，吃不完的剩菜，蓋上斗笠，下一餐再食用。

這項展覽的創作者以越南籍居多，長長的越袍除了穿在身上，也表現在作品裡，戴著斗笠的長袍越女，優雅地騎著腳踏車，裙擺隨風飄逸，很是迷人。

一個作品展，讓這些質樸的外籍配偶們，不僅回憶家鄉事，也有好多家鄉的故事想要分享給台灣的鄉親。

胡玉鳳說，嫁來台灣，學到台灣的文化，「但大家了解我們的文化嗎？」可以說沒有！沒想到竟然有一天，可以在美學館展示她們的文化，希望透過展覽，更能促進文化上的尊重。

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