六堆遊客服務中心 落腳竹田車站

六堆遊客服務中心落腳竹田車站。（記者邱芷柔攝）

2017-06-20 15:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣六堆觀光協會理事長葉正洋，3年來共設計了近百份客製化遊程，帶著遊客走訪六堆，今年葉正洋以多年推動地方旅遊的經驗，落腳六堆發源地竹田，在竹田車站旁的驛園開設遊客服務中心，推動六堆深度旅遊。

葉正洋說，竹田位在大武山下的沖積扇平原上，屬於六堆的「中堆」，是六堆先民最早開墾的地方，早年因為水道縱橫，讓竹田經歷了「米倉」、「頓物」並有著「達達港」的輝煌年代，隨著日治時代設置水閘門及鐵路取代航運，現在的達達港已經成為老人家記憶中的名詞，看不到當年米商將米運銷國外的痕跡，但竹田仍有說不完的故事。

葉正洋表示，推動觀光的要素包括便捷的交通、美食及主題性，六堆客庄擁有豐富的觀光能量，他從莫拉克風災後在佳冬駐點，去年到新埤開設遊客服務中心，今年選擇落腳竹田，就是希望從六堆的發源地出發，以歷史脈絡串連六堆景點。

為了深化在地遊程，葉正洋不僅規劃了不同天數的遊程，針對不同團體還能設計客製化景點，從文化古蹟巡禮、美食饗宴到DIY遊程都有，把多年在地方文史考究、巡禮的經驗加以深化，希望讓遊客來到六堆不只拍拍照，還能深度了解地方。

葉正洋說，近年由在地人帶路的「深度旅遊」型態越來越受到遊客喜愛，但一般旅行社無法規劃，中心成立的目標就是希望媒合遊客和社區，一方面推動地方觀光，另一方面也希望能夠吸引年輕人返鄉就業，整合六堆觀光資源，讓客家文化、產業、經濟能夠永續發展。