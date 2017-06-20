類流感門急診破9萬人次 創下9年同期新高

2017-06-20 15:15

〔記者林惠琴／台北報導〕國內流感疫情持續上升，衛福部疾管署統計，上週類流感門急診達9萬3713人次，較前一週上升13%，是近9年以來的同期最高紀錄，其中，急診以7至18歲的學齡族群增幅最高，預計7月進入暑假後，疫情可望降溫。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週類流感急診中，各年齡層均上升，但以7至12歲國小學童增幅18.8%最多，其次為國高中13至18歲增幅17.6%，且新增64例流感併發重症，其中4例為18歲以下。

另外，也增加4例死亡，疾管署防疫醫師林詠青指出，個案發病年齡介於58至88歲，均有慢性病史、未接種本流感季疫苗，病程都是從發燒、咳嗽、痰、喘等，並於住院10至17天不等演變成肺炎或併呼吸衰竭而亡。

此外，上週通報54起上呼吸道、類流感群聚案件，其中35起檢驗為流感陽性，發生地點以學校24起、占68.6%最多，其次為人口密集機構7起。

劉定萍說明，往年流感高峰期主要落在農曆春節前後，但今年卻呈現不同的走勢，農曆春節期間的疫情較低，反而近期持續上升，已經創下2009年至今的同期新高；不過，若以過去高峰期單週類流感門急診約14萬至16萬人次來看，今年9萬人次並不算高。

根據疾管署統計，從去年7月進入本流感季以來，目前累計677例流感併發重症，其中73例死亡。

疾管署提醒，公費藥劑擴大使用條件「家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期間已由6月30日延長至7月31日，民眾如有疑似流感症狀，可至公費藥劑合約院所就醫。