秀大象、海龜活動多 24館所暑假揪你來

2017-06-20 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕迎接暑假來臨，教育部和文化部今天下午共同召開記者會，所屬24個館所合推豐富多元的暑假活動，為引導親子暢遊各館所的展演活動，兩部聯合發行「Muse大富翁17同樂遊」摺頁，民眾只要拿摺頁，任選3個館所集滿戳章，可獲贈「Muse大富翁」桌遊，另有Line貼圖免費限量下載及臉書集氣活動等，歡迎親子共遊共學，度過歡樂充實的暑假。

科博館館長孫維新介紹表示，每個館所獲得戳章難易程度不同，有的館所很仁慈，有的館所有挑戰性，樂趣不同，他也在記者會中秀出特別的「大象的牙齒」，宣傳科博館即將開展的「象群特展」，接著開展「林旺馬蘭站起來」，把林旺馬蘭的骨架重組展出，帶大小朋友重新回憶林旺爺爺。

此外，科教館最新展區6星級的「未來廚房」，將舉辦「廚房就是你的小小實驗室」，帶親子探索廚房隱藏的科學知識；科教館長朱楠賢抱著一隻海龜介紹科教館的暑假活動，例如科教館和蘭嶼合作，把大家去蘭嶼留下的2千個保特瓶，運來科教館打造成一艘船，共同保育環境。

科工館設計「哇賽！碰─體感大冒險特展2.0」，透過體驗式參與學習，理解相關物理學知識，包含立體螺旋溜滑梯、雷射戰場、樂跳」單元；海生館推出「悠遊南方─夕遊後灣單車行」，以知性之旅休閒風方式，騎乘單車暢遊海生館區周遭，探尋海生館秘境，感受恆春半島豐富的自然生態景觀；海科館的「航海夢工廠─2017帆船特展」， 帶領大家進入繪本式展場，跟著主人翁阿樂的夢境，遨遊海島少出的航海夢工場。

教育部次長蔡清華表示，今年暑假共舉辦365場演講、870場研習、370個營隊，如果每場都爆滿，預估有500萬人參與，期待大小朋友遠離3C，共同來各館所探索。

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