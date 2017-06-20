社區點胭脂 竹市下竹廢棄老宿舍變身黑金町藝文老樹屋

2017-06-20 14:52

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動「社區點胭脂」美化活動，其中下竹里老舊廢棄的老宿舍、老樹，在居民的巧手下，化身為懷舊老樹屋，旁邊的可食地景更成為居民休憩中心，副市長沈慧虹今天為老樹屋揭牌，肯定社區居民投入可食地景菜園和綠美化工程，他說，老樹屋將成為後站「黑金町」的重點藝文空間，只要社區動起來，就能呈現在地社區美學。

「下竹樹屋」原是新竹縣警察局副局長唐啟疆的宿舍，民國72年搬離後荒廢，建築結構尚稱完整，盤據在屋頂的兩棵老榕樹與屋舍共生共存，形成獨特一景。

下竹社區發展協會徐鶯嬌理事長說，當年屋主常準備點心供社區孩童享用，樹屋前方臨南大路的空地更是孩子們的遊樂場，這個地方承載不少在地長者共同的童年回憶。

透過市府社區改造計劃，融合「下竹樹屋」新、舊交錯的場域，讓這樣的記憶再度鮮活起來，建築成為故事傳遞的載體，居民也在一旁設置可食地景與樹屋，提供居民自栽自食的田園空間，未來還會規劃共餐食堂，樹屋內部擺設咖啡機與桌椅供前來的民眾使用，讓荒廢34年的老房子有了新生命，也成為社區改造典範。

下竹里長莊子緩說，老樹屋裏面有古早的窗台，可坐下來喝杯咖啡，戶外就是居民的可食地景菜園，隨著這幾天菜價上漲，居民可以採摘自己種的蔬菜，不僅安心且健康。

新竹市副市長沈慧虹說，竹市「社區點胭脂」活動投入420萬元經費，今年有26個社區入圍，投票活動已開始，除了下竹里，還有多個社區入選，歡迎市民到各社區及大同108舊城再生基地參觀，票選最具特色的社區，一起加入改造活化社區活動，讓社區成為居民活動與創意、觀光的亮點。