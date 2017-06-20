家長把關性平教材列審查 社民黨批：假多元真反同

2017-06-20 14:59

〔記者周彥妤／台北報導〕市議員王欣儀日前提案，校園任何性平教材皆須交付各校家長會決議，社民黨卻主張家長不應恣意介入，5月底曾赴市議會抗議，當天大會暫擱此案。

不過，市議會教育委員會今又將提案排入審查議程，社民黨今再赴市議會，會同民間團體召開記者會，呼籲參與提案的議員不要被反同團體綁架，要求教委會拒審提案。教委會第一召集人應曉薇回應，議程是按行政程序排入，並未針對特定對象，而今日審查決議修正提案為：家長可參與討論，但非最後審查單位。

社民黨召集人范雲表示，本以為此案就此打住，想不到又死灰復燃；她說，此案假「傾聽多元聲音」之名，行歧視之實；她強調，提倡性平教育，是為了讓下一代懂得尊重各式性傾向、性別氣質的人，防堵下一個葉永鋕的悲劇。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡批評，教委會的議員更應有正確的教育理念，但參與連署提案的議員卻反其道而行，讓反同、恐性的言論滿天飛，性平教育大開倒車。

世新大學性別所副教授陳宜倩指出，部分家長保守心態作祟，對性、同志心存恐懼，完全曲解性平教育的核心價值；她更點名參與連署提案的周柏雅「傷我的心」，並勸周不要守舊。

性別平等教育協會副秘書長蔡易儒強調，教育是一門專業，無限上綱家長的監護權，反而是侵害孩子的受教權，更漠視教師的教學專業自主權，若家長對教材有意見，應透過各校依法設立的性平委員會表達意見。

人本教育基金會教育中心主任陳生慶表示，性平教育的宗旨在解放性別權力不對等，教育依循「專業」而非「身分」，才能確實破除根深蒂固的誤解與歧視。

親子共學教育促進會家長代表說，性平教育應由專業人士處置，做家長的則應在旁教育孩子尊重差異。

教委會第一召集人應曉薇回應，教委會按行政程序排入此案，絕無針對特定群體，今日教委會作出決議，將提案修正為「家長可參與討論，但非最後審查單位」；若提案人王欣儀議員對此有意見，亦可在大會尋求其他議員支持原先提案。