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台積電也愛T-Bike 南科站啟用

交通局舉行台積電捐贈T-Bike儀式，呼籲企業響應，同時宣布全市52站租賃站全部啟用。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-20  14:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市陸續建置T-Bike租賃站，吸引嘉藥大學與台積電公司響應各捐贈1座T-Bike租賃站，迄今共有52站T-Bike租賃站、1496輛T-Bike，今天舉辦台積電南科站捐贈啟用儀式，並展示T-bike建置成果，呼籲市民體驗「BBW」低碳生活。

交通局長林炎成表示，積極推動T-Bike運輸政策，自105年8月陸續啟用迄今，會員註冊人數已約8萬人次，APP下載人數約2萬次，累計的租用次數已超過25萬次，這些都證明T-Bike已漸漸融入市民的生活中，成為不可或缺的一部份。

林炎成表示，台積電為台南科學園區重要廠商之一，也是產業界第1個捐贈T-Bike的廠商，希望能繼續引領捐贈效應，帶動台南市邁向低碳綠色運輸的新風潮。

交通局表示，T-Bike是公共運輸最後1哩路的服務設施，除提供市民利用大眾運輸工具轉騎T-Bike的方便性，亦可降低私人運具的使用率，達到「節能、減碳、健身」成效，市府己訂有公共自行車（T-Bike）捐贈辦法，鼓勵企業共襄盛舉，讓T-Bike可以進入所有校園、工業區、景點和大樓社區等用路人聚集的區域，藉此減少私人運具的使用，降低空氣污染和交通事故，讓台南成為更美好的宜居城市。

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  • 台積電也在自己南科廠區設置T-Bike，供員工方便騎乘。（記者洪瑞琴攝）

    台積電也在自己南科廠區設置T-Bike，供員工方便騎乘。（記者洪瑞琴攝）

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