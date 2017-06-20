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提親前女方開9條件 男方親友跑光光

2017-06-20  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕男女交往時，做事較不會刻意區分「誰的」，但即將步入禮堂的愛侶，面對彼此的家庭，真的能夠繼續「你我不分」嗎？臉書粉專「靠北女友」昨有篇貼文提到，因為女方家屬在提親前10天「獅子大開口」，嚇跑他的親友團，斷了一樁好姻緣。

這名「苦主」網友表示，與女友以結婚為前提交往一年多，自己月入45K、沒負債、有車、住家裡、有存款，也準備好買房的頭期款，近日打算向女方提親。

但就在決定要去提親的前10天，他問女友「阿姨有什麼條件開出來吧，只要我做得到的，我一定會滿足」，對方與家人商量完後竟答覆，「很簡單啊，聘金36萬、小聘18萬、餅錢15萬、沒有嫁妝、所有結婚費用都要我出、辦桌要30桌、禮金她們收」。

此外，女方婚後賺的錢，都得拿回家，男方賺的全數給她用；至於買房，原PO指出，「她回稱，買房頭期款叫我家人幫忙出，房子要買她的名字」，更直言「如果這樣都做不到，叫我不用去提親了」。

原PO無奈地說，他聽完怒火中燒，但仍忍住沒當場鬧翻，回家只好硬著頭皮據實以告，「她們開出來的條件，頓時家裡在高興著要娶媳婦進門的氣氛都沒了」，還被婉轉告知，「你要有心理準備，10天後我們不用去提親了」，讓他心裡難過不已。

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  • 昨有網友投稿至「靠北女友」訴苦，表示提親前10天，女方家開出9個條件，讓親友團嚇得不去了。示意圖。（資料照，記者湯世名攝）

    昨有網友投稿至「靠北女友」訴苦，表示提親前10天，女方家開出9個條件，讓親友團嚇得不去了。示意圖。（資料照，記者湯世名攝）

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