以為撈到寶 竟然是一罈骨灰！快來看潛水神人還撈到什麼！（有片）

2017-06-20 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一名男子Jake Koehler，他的愛好是潛入河底進行尋寶，他每次都選定查特胡奇河（Chattahoochee River）潛水，並隨身用GoPro將河裡的一舉一動記錄下來、拍影片上傳，意外成為超人氣Youtuber～

因為他在河裡發現許多你想都沒想過的寶藏！





最基本的 錢什麼的 就不說了～





另外還有好幾台要價數千元的GoPro





鑽石耳環





以及 還可以用的iPhone





好心的他一上岸就立即回播電話聯絡失主，請她來面交。







非常愛護河中小動物的他，潛水時也隨身攜帶一把剪刀，只要 看見被廢棄魚鈎纏住的烏龜或是小魚，都會幫牠們脫困 ，也順便將在河中看見的廢棄垃圾帶上岸進行回收 （真是個好孩子啊） 。







不過這條河裡，可是有著數百年來，各式各樣人們不小心掉落、或是故意丟棄的物品哪～所以Jake偶爾也會在河裡看見到很奇怪的東西，像是...

一袋骨灰！！

這也太驚悚了吧！！從影片中可以看出，Jake實在是嚇到當場噴出超多氣泡XDDD 擔心事有蹊蹺的他，上岸後趕緊聯絡警察，畢竟一般人撒骨灰也不會整盅一起丟進河裡吧！！！







不過他跟警察一起研究了一陣子，實在沒啥頭緒。

所以為了尊重死者，Jake最後決定把骨灰原封不動地放回河裡...（應該沒問題吧？）







還有一次，Jake不小心撿到一把槍...

同樣是聯絡警察先～（警察北北表示：怎麼又是你！！！）

不過這一次Jake可是立了大功喔～這支極有可能是歹徒犯案後留下的兇槍呢！！留存當證據！！

只能說這條河裡真是想得到的、想不到的，應有盡有啊XD～總之，雖然Jake這個愛好有一點危險 （影片中疑似還有出現食人魚！） ，不過能夠兼具興趣以及致力於保護環境、還可以順便做善事，不得不說這位哥你太狂啦！！！