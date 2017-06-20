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無農藥栽培蘆筍 將軍農會推新品蘆筍香鬆

將軍區農會推廣蘆筍產業秀成果，今日發表新品「蘆筍香鬆」，葷素皆可食用。（記者王涵平攝）

2017-06-20  14:09

〔記者王涵平／台南報導〕將軍區農會推廣蘆筍產業秀成果，今日發表蘆筍香鬆，葷素皆可食用，農會總幹事吳明成表示，希望透過第1個蘆筍加工產品，奠定蘆筍產業競爭力，使將軍區蘆筍產業再展風華。

吳明成指出，推展蘆筍設施栽培，栽種面積約有15公頃，產量達450公噸，產值約6000萬元，目前將軍蘆筍已奠定好口碑，但也應未雨綢繆，思索蘆筍產業發展，以及所要面對的問題與瓶頸，提前因應防範；因蘆筍是高價值產業，近年栽培面積逐漸擴大，外部競爭也會逐漸增強，產業會遇到經營困境，希望透過「蘆筍香鬆」，強化將軍區蘆筍產業競爭力，維持穩定產業發展的新起點。

農會表示，將軍區農業經營專區示範設施蘆筍無農藥栽培，導入使用生物性農藥管理，確保蘆筍食用安全與健康，通路佈建除愛買、裕毛屋等超市，今年更積極拓展至知名餐旅店如點水樓、沃田旅店等；同時結合在地優良餐飲業者地利小食、豐的海鮮魚府推出健康營養的蘆筍在地料理，讓遊客「食在地，享當季」的新鮮感受。

農會表示，即日起至7月31日止，新品蘆筍香鬆上市發表活動期間，特優惠每包150元，歡迎踴躍訂購。

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  • 將軍區農業經營專區示範設施蘆筍無農藥栽培，導入使用生物性農藥管理，確保蘆筍食用安全與健康，蘆筍湯底套餐受歡迎。（記者王涵平攝）

    將軍區農業經營專區示範設施蘆筍無農藥栽培，導入使用生物性農藥管理，確保蘆筍食用安全與健康，蘆筍湯底套餐受歡迎。（記者王涵平攝）

  • 將軍區農會推廣蘆筍產業秀成果，今日發表新品「蘆筍香鬆」，葷素皆可食用。（記者王涵平攝）

    將軍區農會推廣蘆筍產業秀成果，今日發表新品「蘆筍香鬆」，葷素皆可食用。（記者王涵平攝）

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