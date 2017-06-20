免試入學名額公告 教育部提醒考生填滿志願

2017-06-20 14:07

〔記者林曉雲／台北報導〕106學年度全國15個就學區、各高級中等學校於分區免試入學管道實際招生名額，除基北區於106年6月22日公告外，餘14個就學區今日公告，總名額共計24萬1710名，基北區免試入學招生名額64916名、占比逾4分之1。

教育部國教署組長韓春樹提醒學生在選填志願時，務必考量國中學生生涯輔導紀錄手冊及生涯發展規劃書，參酌以往免試入學志願選填試探後，學校所給予的輔導建議，考量自己的興趣、性向、能力，「將志願序填滿」，以選擇適宜的學校就近入學，各就學區將在7月11日放榜，7月13日報到。

韓春樹表示，全國15個就學區各高級中等學校於106學年度免試入學招生簡章提列之總名額共計27萬6267名，扣除完全免試、優先免試入學、直升入學、技優甄審、產業特殊需求類科（基北區）、專長生（宜蘭區）等招生管道錄取且報到名額後，並將未招滿之缺額回流至免試入學管道，加計之後的實際招生總名額為24萬1710名。

全國各就學區於志願選填期間，提供「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位之比率及累積人數區間」查詢服務，基北區於106年6月22日起外，餘14個就學區於今天起公告個人序位查詢，學生可至免試入學報名及分發系統網站，憑藉自己的超額比序（未含志願序）項目積分，知悉其在該就學區所處之序位比率及累積人數區間。

各就學區所提供個別序位之比率區間不得低於0.3％，且人數不少於100人，為兼顧各就學區辦理免試入學輔導學生選填及男女招生狀況之特殊性，教育部授權各就學區主政機關彈性調整男女序位之呈現方式，另任何個人、團體、學校或機關不得蒐集、處理、公開呈現或作其他目的之使用。

各就學區放榜（106年7月11日）及報到日程（106年7月13日），儘早就定位，以利後續入學準備與及早適應高級中等學校生活。