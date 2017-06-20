火斧架消防車拉單槓 消防猛男就地取材練體能

彰化縣消防局第三大隊粉絲專頁，PO文貼出消防猛男下雨天也要就地取材拉單槓練體能。（取自彰化縣消防局第三大隊網頁）

2017-06-20 13:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連日梅雨到今天終於停歇，但是消防兄弟就算在下雨天，照樣要保持最佳體能，彰化縣消防局第三大隊的隊員陳亞聖，看到沒辦法戶外拉單槓，直接就地取材，把火斧架在化學車上，直接就拉單槓，果然獲得熱烈的掌聲！

陳亞聖這段就地取材的拉單槓的「背影」畫面，被消防小編林境瑩PO到彰化縣消防局第三大隊粉絲專頁，小編還寫「下雨天就是要練身體阿，不然要幹嘛」，強調「整個消防隊都是我的健身房」，下次要挑戰著全套裝備來拉單槓。

陳亞聖今天就接下挑戰，果然穿著全套救火裝備來拉單槓，全身裝備就要20公斤，才剛第一次挑戰，就發現只能頭部比充當單槓的火斧略高；當拿下空氣瓶後，馬上就神勇無比，一下子就連拉6次。

陳亞聖今年35歲，原本在外島軍旅服務，後來為了想回彰化家鄉服務，就改考消防特考班，錄取受訓後以第一名畢業，如願在彰化服務；消防小編林境瑩則是台中教育大學畢業，改投入消防行列，體能表現也相當出色。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，平常在三大隊後方有單槓，隊員都會進行體能訓練，由於連日下雨，沒辦法到戶外練習體能，隊員就在隊部進行自主訓練，才能在有任務時，能夠拿出最好體能來衝鋒上陣。

彰化縣消防局第三大隊的隊員陳亞聖，穿著全裝備來挑戰拉單槓。（記者劉曉欣攝）