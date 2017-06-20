竹塹國樂節7.1登場 21場國樂響宴飄台灣味

2017-06-20 13:29

［記者洪美秀／新竹報導］喜歡國樂的民眾有耳福了！新竹市今年度竹塹國樂節7月1日開幕，今年有5場售票、11場索票、5場自由入場，總計有21場的國樂演奏與表演，7月1日的開幕序曲邀請台北市立國樂團帶來多首「台灣味」的國樂演奏，讓國樂也能有台灣味，市民可把握機會。

竹塹國樂節今天邀請台北市立國樂團、清華大學附小合唱團及新竹縣光明國小合唱團，搶先揭露開幕音樂會「樂動新竹」及「童聲樂陶陶」的精采片段，以悠揚的客家樂音啟動竹塹國樂節21場系列活動即將開始。

今年竹塹國樂節從7月1日到7月30日在文化局演藝廳、關新公園、北大公園、東門城等地舉行，有名家音樂會、親子音樂會、大師講座與以市民為主角的國樂小舞台等內容，主題為「樂動幸福城」，邀請愛樂民眾體驗國樂美妙樂音。

今年開幕音樂會，邀請台北市立國樂團團長鄭立彬執棒，與首席二胡演奏家王銘裕、笛聲部首席演奏家賴苡鈞開場，且以美麗寶島「台灣」為中心，要呈現優美的「台灣音畫」。

7月30日的閉幕音樂會「山西印象」，由中國山西省歌舞劇院民族樂團與新竹青年國樂團合作，運用特色樂器、原生態演唱以及完整編制的民族管絃樂隊，呈現山西的風土和遼闊景象。

今年國樂節也有兩場「親子同樂」親子音樂會，包括7月6日由台北絲竹樂團演出「可愛動物音樂會」，7月9日「童聲樂陶陶」由國立清華大學附小和新竹縣光明國小合唱團，用純淨的美聲演唱寶島台灣上福佬、原住民、客家族群的童謠。

另有「竹塹小舞台」，7月14日、21日晚間7點在東門城搭設演出舞台，邀請喜愛國樂的雅士報名展現國樂技藝，演出者現場也會獲贈國樂節限定文創商品手機包乙個。相關竹塹國樂節資訊，可上官網查詢，或臉書搜尋竹塹國樂節。

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