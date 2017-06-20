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「台中蜂華」 蜂蜜評鑑結果出爐

專家學者用心品評參賽的蜂蜜。（台中市農業局提供）

2017-06-20  13:22

〔記者歐素美／台中報導〕農業局委託外埔區農會於今天辦理蜂蜜評鑑活動，經過藥物、一般成分、農藥檢驗及感官品評後，評審出6名特等獎及6名頭等獎，得獎蜂蜜將以「台中蜂華」品牌行銷。

今年台中市蜂評鑑，特等獎分別由陳秦育、李美滿、羅敏志、趙燿烽、劉定佳、林秀雲等6名蜂農獲得；頭等獎則為王志偉、王朝立、鄭金崑、劉建志、宋威霆、朱寶堂等6名蜂農。得獎名單將公佈於農業局網站。

農業局表示，為讓消費者在市面上可購買到純正且經嚴格把關評選出的蜂蜜，農業局將通過各項的安全檢驗，且經專家學者公平、公開評鑑甄選出的蜂蜜，命名為「台中蜂華」。

今年因氣候異常，蜂蜜產量大幅減少，參賽蜂蜜主要來自霧峰、太平、外埔、大里區等農會輔導的5個養蜂產銷班，共計16件，經過藥物、一般成分及農藥檢驗等檢測，共計12件通過進入複評，今天再由農業局聘請苗栗區農業改良場、農糧署、台灣養蜂協會等專家學者，進行感官品評，選出6名特等獎及6名頭等獎。

農業局表示，蜂蜜由單糖類的葡萄糖及果糖所構成，比蔗糖更容易被人體吸收，是一種富含各種蛋白質、礦物質、維生素及胺基酸的天然養生寶物，飲用蜂蜜有益健康，除蜂蜜外另有蜂王乳、花粉及蜂蜜醋等系列產品也是養顏美容聖品。

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  • 台中市優質蜂蜜評結果出爐，得獎者生產的蜂蜜將以「台中蜂華」品牌行銷。（台中市農業局提供）

    台中市優質蜂蜜評結果出爐，得獎者生產的蜂蜜將以「台中蜂華」品牌行銷。（台中市農業局提供）

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