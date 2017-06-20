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勇闖美陸軍基地 台美混血女孩從軍

2017-06-20  13:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名父親為美國人，母親是台灣人的台美混血女孩，進入美國陸軍將近3個月，最近才開始開放使用手機，她興奮地在《Dcard》分享在美國軍伍中的見聞，讓網友們一睹美國大兵的生活。

該名女孩表示，她一出生就是美國公民，美國方的親戚大部分都是軍人。而女孩之前在南韓住了許久，或許是因為有家人在駐韓美軍基地工作，母親原本想要弟弟加入美軍，她好奇查資料之下，發現自己會中英韓3種語言的優勢，在軍中相當有用，再加上在家族裡認識很多軍人，因此就決定從軍。

女孩指出，由於南韓美軍基地當時有在招募，因此她就打電話過去詢問，接著去基地面試，還參加了一個名為ASVAB的考試，內容是一些英文單字和數學問題，最後通過體檢就進入美軍了，並且要回到美國本土訓練。

經過3個月的新兵階段，女孩和網友們分享了許多生活狀況，例如伙食經常出現漢堡和披薩，沙拉吧還有新鮮水果和優格。此外，美國新兵裡比較沒有學長學弟制，因為大家都是菜鳥。在男女兵部分，也都是一起訓練，男生做什麼她們就做什麼，不過體能測驗的標準還是會依照年齡和性別有不同規定。

女孩說，美軍基本訓就是2個月，她不僅要戴防毒面具進毒氣室，還要學會用M4射擊、丟手榴彈、鍛鍊格鬥技巧、知道如何處理傷口。女孩還笑稱，美軍雖然不用折豆腐被子，但仍然要折出45度角的折痕。

女孩透露，性騷擾和種族歧視的狀況她目前沒碰到，但她相信一定存在。女孩強調，美軍對這些問題相當重視，完全不能使用歧視性的詞彙，連朋友間開玩笑也不能講。此外，到每個地方都要有1位同性同伴跟在身邊，避免有人落單後發生意外。

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  • 台美混血女孩進入美國陸軍當兵，她透露美軍雖然不像國軍要把棉被折得像豆腐乾，但仍是有折棉被的要求。（圖擷自《Dcard》）

    台美混血女孩進入美國陸軍當兵，她透露美軍雖然不像國軍要把棉被折得像豆腐乾，但仍是有折棉被的要求。（圖擷自《Dcard》）

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