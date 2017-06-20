宜蘭舊城聽老歌 國中生唱戲給你聽

2017-06-20 12:29

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市「舊城聽老歌」活動今天開跑，今年將有國中生和高中生演出歌仔戲，傳承意味濃厚。宜蘭市長江聰淵說，市公所也將規劃更多演出機會，讓更多傳統戲曲的學生社團展現所學。

由宜蘭市公所、宜蘭市民代表會主辦的「舊城聽老歌」活動，即將邁入第3年，今年以「傳承」為主要的活動目標，邀請宜蘭高商、吳沙國中等學校的歌仔戲社團學員前來蘭城新月廣場演出，並由地方歌仔戲劇團「悟遠劇坊」簡育琳親身指導宜蘭在地學童身段與唱腔，不只讓宜蘭子弟傳承歌仔戲曲之美，民眾也能聆聽美好舊時光的藝術饗宴。

宜蘭市公所表示，20日上午在蘭城新月廣場，宜蘭高商、吳沙國中等學校的歌仔戲社團學員帶來兩首戲曲「益春留傘」和「青梅竹馬」，其中吳沙國中歌仔戲團，上個月剛榮獲今年「宜蘭縣第五屆環保戲劇競賽」優等第一名的殊榮，將和特優頭城家商一同代表宜蘭縣參加北區複賽。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭是歌仔戲曲的發源地，但隨著時代的變遷，傳統戲曲的傳承就顯得非常重要並具有意義，宜蘭市公所期望透過「舊城聽老歌」活動，除了提供傳統戲曲的學員一個表演的舞台之外，更可以藉由民眾交流體驗的互動過程中，讓更多民眾可以親近傳統戲曲，未來，市公所也將規劃讓更多傳統戲曲的學生社團，在蘭城中演出、展現所學，讓傳統藝術的種子種在蘭城與學童的心中，讓傳承的意義深根發芽。