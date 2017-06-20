潘孟安挑戰假人影片 畢業祝福賣新梗

2017-06-20 12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕又到驪歌高唱時節，連續兩年的畢業季，屏東縣長潘孟安都自拍kuso影片送上祝福，今年再拍第3部，潘孟安和畢業生們挑戰時下流行的假人影片，片尾還大跳舞曲，雖然照樣手腳不協調，可是縣長阿伯的祝福，還是令畢業生留下深刻印象。

今天是屏東縣國小畢業典禮，由於多數學校都在同一時間舉辦，潘孟安無法逐一到各校祝福畢業生，於是從前年起，就自拍短片在各校畢業典禮上播放。第1年的影片亮點是潘孟安因為話太多被快轉，去年則是快問快答加上大跳流行歌曲「癡情玫瑰花」，一縣之長放下身段賣萌，影片播出立刻逗得全場笑翻，引起熱烈迴響。

今年的畢業影片，潘孟安找來各階段的應屆畢業生，從小學、國中、高中到大學生都有，在代表青年孵夢的青創聚落，一起挑戰假人影片。影片中彷彿時光凍結，縣長穿插在每一幕停格中，懷念人生各階段畢業時會做的事，例如國中簽畢冊、高中丟水球、大學自拍打卡等，跟著學生們回味他的畢業時代。

影片配樂還搭配2017年的神曲─兄弟本色的「FLY OUT」，與畢業啟程相呼應的歌詞，期許即將飛向人生下個階段的屏東孩子，衝上雲端沒有極限，記得屏東永遠是靠山。「相信屏東的孩子，就算逆風前行，也能像造飛機般，替自己創造勇往直前的路，這就是屏東土地孕育出的養分，這就是屏東孩子的韌性！」潘孟安說。