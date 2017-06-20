| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台股第20天站穩萬點 創17年來新高
 首頁 > 生活

潘孟安挑戰假人影片 畢業祝福賣新梗

2017-06-20  12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕又到驪歌高唱時節，連續兩年的畢業季，屏東縣長潘孟安都自拍kuso影片送上祝福，今年再拍第3部，潘孟安和畢業生們挑戰時下流行的假人影片，片尾還大跳舞曲，雖然照樣手腳不協調，可是縣長阿伯的祝福，還是令畢業生留下深刻印象。

今天是屏東縣國小畢業典禮，由於多數學校都在同一時間舉辦，潘孟安無法逐一到各校祝福畢業生，於是從前年起，就自拍短片在各校畢業典禮上播放。第1年的影片亮點是潘孟安因為話太多被快轉，去年則是快問快答加上大跳流行歌曲「癡情玫瑰花」，一縣之長放下身段賣萌，影片播出立刻逗得全場笑翻，引起熱烈迴響。

今年的畢業影片，潘孟安找來各階段的應屆畢業生，從小學、國中、高中到大學生都有，在代表青年孵夢的青創聚落，一起挑戰假人影片。影片中彷彿時光凍結，縣長穿插在每一幕停格中，懷念人生各階段畢業時會做的事，例如國中簽畢冊、高中丟水球、大學自拍打卡等，跟著學生們回味他的畢業時代。

影片配樂還搭配2017年的神曲─兄弟本色的「FLY OUT」，與畢業啟程相呼應的歌詞，期許即將飛向人生下個階段的屏東孩子，衝上雲端沒有極限，記得屏東永遠是靠山。「相信屏東的孩子，就算逆風前行，也能像造飛機般，替自己創造勇往直前的路，這就是屏東土地孕育出的養分，這就是屏東孩子的韌性！」潘孟安說。

廣告
  • 屏東縣長潘孟安挑戰假人影片。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣長潘孟安挑戰假人影片。（記者羅欣貞翻攝）

  • 屏東縣長潘孟安熱舞祝福各級學校畢業生。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣長潘孟安熱舞祝福各級學校畢業生。（記者羅欣貞翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假人影片 潘孟安 畢業季
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：潘孟安挑戰假人影片 畢業祝福賣新梗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.