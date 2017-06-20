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百花盛開陶樂園 中市六校陶藝聯合成果展

2017-06-20  11:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市推動校園陶藝教育，今天在陽明市政大樓舉辦「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」，展出沙鹿、大業國中及台中、文光、崑山、福民國小學生創作的陶藝作品上百件，包括吊飾、花器、陶杯、陶板等；學生表示，學陶藝可以發揮想像力、放鬆心情，自己動手做，不用死板地坐在教室裡背書，很有趣。

「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」，今天在福民國小學童精彩的陶笛表演下揭開序幕，將展出至6月26日，教育局主秘方炳坤並現場體驗手拉坯。方炳坤表示，陶藝教育結合美感教育與在地文化，是市長非常重視的政策；並頒發感謝狀給陳維銓等陶藝家及學校工作人員，感謝各校老師努力推動，讓孩子能悠遊於捏陶的創作世界。

台中國小推動陶藝教育20多年，畢業生在校園留下陶藝作品，作為紀念。該校家長會長柯力元表示，陶藝課程啟發學生興趣及潛能，且對學生的性情具有潛移默化作用，值得推廣。

崑山國小推動陶藝教育兩年，該校教務主任彭玄州說，因全校學生僅有40人，加上學區有七分窯，學校運用社區資源結合在地特色，利用彈性課程及藝術課程，每班每週上兩堂陶藝課，原本學生會在學校奔跑、大聲喧嘩，透過陶藝課程，美感內化性格，學生也變得較溫文儒雅。

沙鹿國中3年級學生陳柔穎及潘榆歆則說，學陶藝可以自己動手做，不用死板地坐在教室裡背書，很有趣，課餘也能發揮想像力、放鬆心情。

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  • 福民國小學童吹奏陶笛為「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」揭開序幕。（記者歐素美攝）

    福民國小學童吹奏陶笛為「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」揭開序幕。（記者歐素美攝）

  • 福民國小學童吹奏陶笛為「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」揭開序幕。（記者歐素美攝）

    福民國小學童吹奏陶笛為「百花盛開陶樂園-六校陶藝種學校學生作成果聯展」揭開序幕。（記者歐素美攝）

  • 教育局主秘方炳坤頒發感謝狀給陶藝家陳維銓等人。（記者歐素美攝）

    教育局主秘方炳坤頒發感謝狀給陶藝家陳維銓等人。（記者歐素美攝）

  • 教育局主秘方炳坤現場體驗手拉坯。（記者歐素美攝）

    教育局主秘方炳坤現場體驗手拉坯。（記者歐素美攝）

  • 六所陶藝教育種子學校人員與教育局主秘方炳坤合影留念。（記者歐素美攝）

    六所陶藝教育種子學校人員與教育局主秘方炳坤合影留念。（記者歐素美攝）

  • 新社區崑山國小學童與創作的陶藝作品。（記者歐素美攝）

    新社區崑山國小學童與創作的陶藝作品。（記者歐素美攝）

  • 台中國小應屆畢業學童創作的陶板，將留在校園當作紀念。（記者歐素美攝）

    台中國小應屆畢業學童創作的陶板，將留在校園當作紀念。（記者歐素美攝）

  • 新社福民國小推動陶藝教學十年，成果豐碩。（記者歐素美攝）

    新社福民國小推動陶藝教學十年，成果豐碩。（記者歐素美攝）

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