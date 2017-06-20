獨居嬤救護案惹議 朱立倫：須自我檢討

2017-06-20 11:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區81歲獨居吳阿嬤緊急救護案，因消防局和社會局溝通產生誤解，引發社會爭議。新北市長朱立倫今天表示，此個案突顯社會安全體系建構問題，對於獨居長者的照顧工作須再加強，各局處間協調溝通仍有改進空間，他勉勵同仁透過此個案自我反省和檢討。

消防局18日獲報，蘆洲區1名獨居老婦疑因肚子餓及需要人協助盥洗求助，隊員認為無立即就醫需求，回報新北市社會局，竟得到「若無就醫需求就可離開，明天會通知社工前往評估，無法立即處理！」的回覆，讓救護人員氣得痛批「失能政府」。

事後社會局解釋，社福單位每天定時送午、晚餐，因當天下午阿嬤有2通報平安電話未回應，健康守護中心人員才撥打119，但從未說過「若無就醫需求就可離開」，應是溝通過程產生誤解。

朱立倫指出，獨居嬤問題只是個案，突顯社會安全體系建構問題，如何做好獨居老人關懷照顧工作，社會局須結合民間資源再加強，若民間資源或委外團體有任何疏失，責任百分之百是市府要承擔，「不能想說這是委外單位的事情，沒有這回事，就是市府要承擔」。

朱立倫表示，未來也要檢討局處之間工作流程的溝通，不針對此個案，各局處與其他公務單位間溝通協調，有很多值得改進空間。

對於事發後的媒體和社會輿論處理，朱立倫說，很多公務員存在上一個世紀的觀念，認為要看第2天報紙方向決定怎麼做，但民眾在「自媒體」的平台下，對於公部門的所作所為看得非常清楚，市府要讓民眾有知的權利，透過此個案，勉勵同仁自我反省和檢討。