食農教育有成 北埔國中學生自己種菜自己賣

2017-06-20 11:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣北埔鄉農會和當地南埔社區，長期和北埔國中合作推廣食農教育，參與的學生也相當有興趣，農會這幾天開始輔導學生們把種的菜上架販售，讓他們進一步體驗「從產到銷」的完整農業流程。

「這些小農夫種的新鮮蔬菜和農產加工品很受歡迎，在農民直銷站一上架就賣光光！」北埔鄉農會總幹事莊烘岡對這些國中生的學習精神和表現相當肯定，認為這些會親手種菜、動腦賣菜的國中生，將來不論是在求學或就業方面，都會有很強的實作能力。

北埔國中校方表示，過去學生參與食農教育學習友善農法，種的青椒、茄子、小黃瓜等蔬菜，大多用於學校自己的營養午餐，也就是「自己種的菜自己吃」，現在可以在農民直銷站販售，學生們又多體驗了行銷、販售等商業流程，而且農產品直接接受消費大眾檢驗，能夠成功銷售，對他們而言相當有成就感。

南埔村長莊明增說，農委會水土保持局台北分局在北埔鄉推動的食農教育，已經成為當地農村活化發展的重要議題，藉由社區、學校、農會共同推動食農教育，讓年輕學子瞭解農業，社區也因此成為學校推廣食農教育場域，這類跨域合作不但有助於農村再生活化，對培養下一代的地方認同感也很有幫助。