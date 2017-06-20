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照護者的健康很重要！南市衛生局推諮商服務

2017-06-20  10:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕現代醫療進步和少子化等因素，高齡人口依賴比不斷升高，隨之而來的經濟需求與安養負擔也越來越大，長期下來對照顧者的壓力非常沉重。台南市衛生局指出，一個人的健康除了身體狀況之外，心理狀態也很重要，因此提供24處定點諮商服務處，衛福部也提供24小時免費安心專線0800-788-995，讓心理憂鬱的人有抒發管道。

「我婆婆自從臥病在床後，壓力就變得好大。」黃小姐白天是名上班族，到了晚上就變為全職照護者。她不僅要處理生活瑣事、服侍三餐，睡到一半還要起床幫忙翻身換尿布，「壓力很大。」但是夫妻倆平時都要工作，兒女又出門在外打拚，她只能一肩扛下重擔，「婆婆現在80幾歲，前幾年推然行動不便，但還可以推輪椅出門，可是失智後退化得很快，儘管有獲得政府的協助，這樣的生活還是壓得我喘不過氣。」

黃的心聲具體而微地揭示國人的照護困境，小家庭、壽命延長及少子化等因素都讓安養負擔越來越大，照護者的心理壓力也越來越沉重。對此，衛生局指出，一個人的健康不僅是沒有疾病或衰弱，而是軀體、心理、社會適應及道德健康都健全，才算是健康的人，因此除了被照顧者之外，照護者的身心健康也很重要。

衛生局表示，首先可以向社會局申請居家照護，獲得喘息，也可致電衛生局（06-3352982及06-6377232）預約心理師個別諮商服務，或者撥打24小時免費的安心專線0800-788-995（請幫幫-救救我），抒發心理壓力。

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  • 衛福部推廣安心專線，讓壓力大的人有抒發管道。（記者邱灝唐翻攝）

    衛福部推廣安心專線，讓壓力大的人有抒發管道。（記者邱灝唐翻攝）

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