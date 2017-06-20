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彰化「可愛動物區」將重選址 動保人士批縣長

被打的動保人士說，他們為可愛動物園區奔走5年，抵不過使用暴力抗議的人，他們對魏明谷「哀莫大於心死」。（記者顏宏駿攝）

2017-06-20  07:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕吵了多月的彰化「溪州公園興建可愛動物園區」案，昨天在議會定期會中塵埃落定！魏明谷拍板定案，接受「抗議訴求」，決定重新評估選址，這讓奔走5年的設於「溪州公園」的動保團體感歎「哀莫大於心死，這就是你們的縣長，我們努力的五年，抵不過流血暴力抗議1天！這是什麼社會？」對此，縣府表示，做決策要考慮到當地人的想法，所以縣府願意重新選址。

該名動保人士不是彰化人，他說，這一次見識到一名做決策的縣長「面對民粹」可以軟弱到如此。他說，「民粹」是指民眾的反智，為了自己目的，可以散發毫根據的事實，決策時不堅持理想，完全投合聲音大的人。

他說，整個「可愛動物園區」的民主程序根本還沒完成，連公聽會都沒辦成，當初他們動保團體來到彰化，只想幫「可愛動物」找一個家，沒出聲，就被打到頭破血流，支持縣府政府的人被打，縣府連來關心都沒有，今天的決定竟迎合施暴者一方，「這是彰化人選出來的縣長」。

對此，縣府表示，這是民主社會，地方的反對聲音很大，做決策也要考慮到當地人的想法，如果硬要去做，也會付出莫大的社會成本，所以縣府願意重新選址。

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