6/20 各報重點新聞一覽

2017-06-20 06:25

自由時報

慢性病患 最快明年可「隔空看診」

看病不必常跑醫院，衛福部預定七月預告修訂「遠距醫療」規定，新增多項適用的病患條件，例如穩定的慢性病患者、長照機構病患、國際病患等，醫師將可對患者「隔空看診」，預計明年上路，初估逾兩百萬人可用得上。

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金控史第3人 何壽川未起訴遭解職

永豐金董事長何壽川因涉及三寶超貸等弊案，金管會昨開鍘，解除其董事長職務，未來五年內都無法回金融圈擔任高層；他是繼前國票金董事長林華德、前兆豐金董事長蔡友才後，台灣金控史上第三位負責人未被起訴，就遭到解任職務的案例。

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僑委組團赴中聽訓統一 立委促拔榮譽職

中國國務院僑辦副主任譚天星，五月底會見我僑務委員王維與前僑委會委員長吳英毅率領的「全美台灣同鄉聯誼會」，譚在會中大談「實現祖國統一」。民進黨立委羅致政與莊瑞雄昨要求政府「立刻拔掉」這些僑委與僑務人員，「即刻拔除榮譽職」。僑委會說，已事先勸阻，但他們仍執意前往，僑委會感到遺憾，並「絕不姑息」。

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蘋果日報

天才投手 沉淪再奮起 曹錦輝退休 無憾

台灣第一個登上大聯盟的投手曹錦輝，昨在臉書粉絲專頁宣布退休！他從拿下台灣投手在美國大聯盟的第一勝到返台加入中職掀起「狂曹」旋風，再因「黑象事件」遭台灣棒壇除名、球迷唾棄，離開棒壇5年後，在34歲復出圓夢，2015年再奪大聯盟勝投，但「天才投手」還是敵不過歲月，36歲宣布退休，曹錦輝說「手臂消耗到了極限」，退休沒有遺憾。

首例 何壽川董座火速被拔

金管會昨對涉及三寶違貸案的永豐金董事長何壽川做出懲處，宣布解除其董事長及董事職務，成為金融史上首位一被羈押就遭解職的董事長。金管會主委李瑞倉痛批，何已損害金控負責人誠信和法令遵循這兩大最寶貴資產，金管會不容許這種情形存在。受弊案影響，永豐餘集團股價全面走跌，市值損失近百億元。

聯合報

癌症死亡時鐘加快11秒

衛福部昨公布一○五年國人十大死因，癌症連續卅五年蟬聯榜首，值得注意的是，在癌症十大死亡率排行榜中，卵巢癌擠下子宮頸癌首度入榜。專家分析卵巢癌較難發現，確診時多已到晚期，「是婦女健康的沉默殺手」。

核電大國 南韓走向非核家園

南韓總統文在寅十九日表示，將取消國內所有核能發電廠興建計畫，也不會延長現有核電廠使用年限。他還表示將關閉十座老舊燃煤電廠並全面停建新燃煤電廠，未來南韓將以再生能源和天然氣發電取代核電和造成空汙的燃煤，逐步走向非核家園。

中國時報

雙城論壇7月2日在上海舉行 柯P：秉持對等、尊嚴

上海市政府與台北市政府昨先後宣布，「2017上海台北城市論壇」將於7月2日在上海舉行，台北市長柯文哲將率隊赴陸，北市府則強調，將會秉持「對等、尊嚴」與會，上海將由市長應勇出席論壇開幕、致詞並會晤。

詐騙集團埃及蹲苦牢 每天僅一餐 酸奶配大餅

埃及警方2014年7月查獲電信詐騙集團，逮捕台籍嫌犯40人、陸籍嫌犯56人，除主嫌外，其餘被判刑2年，併科近2萬美元罰金，今年初刑滿出獄；他們感嘆獄中苦日子難過，每天僅1餐酸奶配大餅，整個人瘦了一圈，其中16名台嫌昨自費返台，隨即遭拘提解送至台中地檢署，依詐欺罪嫌究辦。