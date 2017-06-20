天氣轉穩！高溫達33度 各地有局部短暫雨

中央氣象局指出，今天（20日）全台高溫普遍在32、33度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-20 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）全台高溫普遍在32、33度。天氣方面，天氣趨於穩定，但各地仍有局部短暫陣雨和雷雨的機率。

氣象局表示，受到西南風影響，加上下雨的時間逐漸減少，各地溫度較昨天回升，全台高溫普遍在32、33度，東南部地區有焚風發生的機率。天氣方面，隨著鋒面北移至東海一帶，天氣也逐漸趨於穩定，不過在西南風的影響下，各地依舊有局部短暫的陣雨或雷雨。

氣象局預估，週三之後至下週一（21日至26日）鋒面向北遠離，天氣轉為穩定，各地為多雲到晴，有午後雷陣雨的夏季天氣型態，其中週三到週五（21日至23日）中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，要稍加留意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，金門地區空氣品質為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 28 ~ 34 31 ~ 34 26 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量級至過量級。（取自氣象局網站）