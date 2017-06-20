50K變29K... 他嘆回高雄薪水剩一半 網友論戰！

網友說，高雄市變得更方便、更美了，但回鄉就業卻讓他失望。（資料照，記者張忠義攝）

2017-06-20 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾認為，中南部就業環境和薪資條件不如北部，也造成許多人離鄉背井北上工作的現象。一名網友在PTT發文PO出自身經驗，他辭去台北的工作回到高雄就業，幾次的面試結果卻讓他錯愕失望，感嘆說道「我想家，但我卻回不了家呀...」。

網友在ptt發文說，自己每次回家都能看見高雄的變化，總是變得更方便、更美了一點，3個月前下定決心辭掉台北的工作回到高雄，然而經過幾次的面試後卻感到非常失望。

原PO說，自己在台北的薪資約50K，在高雄卻只值29K，雇主說他的工作經驗能多給津貼「500元」，他都懷疑是不是聽錯了，面試後感到非常的錯愕，原以為這只是個案，多面試幾家，才發現自己錯得離譜，結果始終大同小異，這樣的就業環境讓人感到心寒。

原PO最後感嘆說，「我想家，但我卻回不了家呀...」貼文引發網友熱議，許多人跟原PO深有同感，有人說「當初碩班剛畢業時，南科、竹科薪水都是45K起跳，高雄只有38K」「我一直在高雄，前職33-48K，今年換工作也是一堆21K」，也有人認為「台北領50K 物價扣一扣實質購買力只剩30K」，「50K在台北買得起房嗎？高雄30K可以買房阿」；但也有網友說「高雄市生活費沒有比台北便宜到哪邊去啦」！