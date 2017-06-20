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驗光師特考落幕 仍有千名考生未取得衛福部認證

2017-06-20  00:22

〔記者吳柏緯／台北報導〕有1萬5000名考生參加今年首度舉辦的驗光師、驗光生特考，不過考試完後卻傳出有1千多人的資格審查結果還卡在衛福部，以「暫准考試」資格應試。考選部表示，以「暫准考試」應試的考生，只要在放榜前取得衛服部的合格證明，就採納考試成績，否則將不予計算。

《驗光人員法》去年上路，規定若無驗光生或驗光師執照者，從2026年起將不得執業，違者最高可罰15萬元。作為修法配套，今年起首度舉行的驗光師、驗光生特考，通過者資格永久有效，由於攸關驗光人員的生計，因此不少從業人員與學生報考，報考人數達1萬5千多人。

由於這項考試需要通過衛福部的資格審查，但因為資格考試關乎考生重大權益，當時針對1千多名報名時尚未取得衛福部認證的考生，以「暫准考試」的資格辦理，並說明只要在預定放榜日8月8日前取得認證，成績就不會有問題。

不過這1千多名考生至今尚未取得衛福部證明，眼看放榜時間一步一步接近，有考生擔心錢也繳了、試也考了，最終就算通過但沒有取得證明，一切都白費了。

有考試委員日前在考試院會上替考生發聲，質疑這次考試的狀況很多，也未顧及到尚未完成資格審查的考生若參加考試，最後卻發現不具應考資格，是否退費、如何退費等問題。

對於外界質疑，考選部主秘蘇秋遠表示，以「暫准考試」資格應試的考生，只要在放榜前取得衛服部的合格證明，就採納考試成績，否則將不予計算，這些規定在事前都有說明。至於退費，則依「退費作業要點」處理。

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  • 驗光師示意圖。（資料照，記者洪美秀攝）

    驗光師示意圖。（資料照，記者洪美秀攝）

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