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台灣一蘭白飯一碗58元！ 網驚：加了啥？

2017-06-19  23:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名的「一蘭拉麵」終於來台，首家店於15日在台北市信義區開幕，雖然開幕前在價格上有不少爭議，但開幕後仍有許多民眾大排長龍等著品嚐，不過日前有網友將一蘭拉麵台灣分店的菜單PO上臉書，發現一碗白飯要價「58元」，獲得上千次分享，有網友驚訝地說：「白飯是加了什麼？」，還有人稱：「感覺賣飯就賺翻了」。

一蘭拉麵台灣分店在開幕前，才因一碗招牌「豚骨湯拉麵」售價新台幣288元，比日本賣890日圓（約245元新台幣），以及消費6000元優先入座等爭議，引發網友討論，頻繁登上媒體版面。

網友「JTV LIVE 轉播台」近日在臉書專頁分享台灣一蘭菜單，除了廣為人知的一碗拉麵288元外，他注意到一碗白飯要價58元，菜單上更註記白飯是「嚴選越光米」，照片PO出後，獲得上千次分享，引發熱議。

有網友酸說是「空運來的米」、「這白飯是會唱歌嗎？」還有人注意到菜單上其他品項的售價，像是加醋、加蔥、海苔2片、加一顆半熟鹽味蛋等都是38元，紛紛質疑價錢太誇張。

但也有網友認為，市場機制，覺得貴可以選擇不要吃，也有人指出，換算一蘭日本分店的價格後，台灣分店白飯售價和日本差不多，認為沒有到特別貴，也人嗆說：「人力跟特別的食材成本都不用算進去嗎？難怪在台灣只有黑心食材最多人吃，賣得最好！」

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  • 一蘭拉麵日前在台灣開設分店，吸引不少民眾嘗鮮。（圖擷取自一蘭拉麵臉書）

    一蘭拉麵日前在台灣開設分店，吸引不少民眾嘗鮮。（圖擷取自一蘭拉麵臉書）

  • 網友PO出台灣一蘭菜單，熱議一碗白飯要價58元。（圖擷取自JTV LIVE 轉播台臉書）

    網友PO出台灣一蘭菜單，熱議一碗白飯要價58元。（圖擷取自JTV LIVE 轉播台臉書）

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